https://1prime.ru/20240817/rezerv-850951555.html
Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва
Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва - 17.08.2024, ПРАЙМ
Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва
Правительство России на заседании 15 августа одобрило выделение Минэнерго РФ до 3 миллиардов рублей субсидий новым регионам страны для формирования аварийного... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T13:22+0300
2024-08-17T13:22+0300
2024-08-17T13:23+0300
экономика
новые регионы рф
финансирование
резерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании 15 августа одобрило выделение Минэнерго РФ до 3 миллиардов рублей субсидий новым регионам страны для формирования аварийного резерва, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить выделение Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 3000000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва", - говорится в сообщении. Уточняется, что выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимой для стабильной работы объектов электроэнергетики.
https://1prime.ru/20240808/ipoteka-850740375.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы рф, финансирование, резерв
Экономика, новые регионы РФ, финансирование, резерв
Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва
Кабмин: новые регионы РФ получат до 3 млрд руб для создания аварийного резерва
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании 15 августа одобрило выделение Минэнерго РФ до 3 миллиардов рублей субсидий новым регионам страны для формирования аварийного резерва, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить выделение Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 3000000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва", - говорится в сообщении.
ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России
Уточняется, что выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимой для стабильной работы объектов электроэнергетики.