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Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва
Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва - 17.08.2024, ПРАЙМ
Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва
Правительство России на заседании 15 августа одобрило выделение Минэнерго РФ до 3 миллиардов рублей субсидий новым регионам страны для формирования аварийного... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T13:22+0300
2024-08-17T13:23+0300
экономика
новые регионы рф
финансирование
резерв
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании 15 августа одобрило выделение Минэнерго РФ до 3 миллиардов рублей субсидий новым регионам страны для формирования аварийного резерва, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить выделение Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 3000000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва", - говорится в сообщении. Уточняется, что выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимой для стабильной работы объектов электроэнергетики.
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новые регионы рф, финансирование, резерв
Экономика, новые регионы РФ, финансирование, резерв
13:22 17.08.2024 (обновлено: 13:23 17.08.2024)
 
Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва

Кабмин: новые регионы РФ получат до 3 млрд руб для создания аварийного резерва

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании 15 августа одобрило выделение Минэнерго РФ до 3 миллиардов рублей субсидий новым регионам страны для формирования аварийного резерва, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить выделение Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 3000000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва", - говорится в сообщении.
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ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России
8 августа, 12:33
Уточняется, что выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимой для стабильной работы объектов электроэнергетики.
 
Экономикановые регионы РФфинансированиерезерв
 
 
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