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Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва

Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва - 17.08.2024, ПРАЙМ

Новые регионы получат до 3 млрд рублей для создания аварийного резерва

Правительство России на заседании 15 августа одобрило выделение Минэнерго РФ до 3 миллиардов рублей субсидий новым регионам страны для формирования аварийного... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T13:22+0300

2024-08-17T13:22+0300

2024-08-17T13:23+0300

экономика

новые регионы рф

финансирование

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании 15 августа одобрило выделение Минэнерго РФ до 3 миллиардов рублей субсидий новым регионам страны для формирования аварийного резерва, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить выделение Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 3000000 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва", - говорится в сообщении. Уточняется, что выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимой для стабильной работы объектов электроэнергетики.

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новые регионы рф, финансирование, резерв