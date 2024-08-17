https://1prime.ru/20240817/rubl-850947490.html

Рубль испытал турбулентность из-за расслоения курсообразования

Рубль испытал турбулентность из-за расслоения курсообразования - 17.08.2024, ПРАЙМ

Рубль испытал турбулентность из-за расслоения курсообразования

Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе остался под давлением вторую неделю подряд. При этом юань обновил на Мосбирже максимум с 24 июня, поднявшись до... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T06:34+0300

2024-08-17T06:34+0300

2024-08-17T06:34+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе остался под давлением вторую неделю подряд. При этом юань обновил на Мосбирже максимум с 24 июня, поднявшись до 12,13 рубля.Давление на российскую валюту пришло от возросшей волатильности на разных сегментах валютного рынка РФ: биржевого, внебиржевого и офшорного. Сложности, возникшие у банков с вводом и выводом юаней на биржу, сделали ее не очень интересной для импортеров, что сместило там баланс курса китайской валюты в сторону ослабления.Стабильное предложение юаней со стороны ЦБ РФ на бирже не встречало там достойного спроса, и юань дешевел. При этом на внебиржевом рынке его было недостаточно, и курс юаня там был выше биржевого. Долларов и евро на внебиржевом рынке было и того меньше. А избыток рублей на офшорном рынке делал "токсичные" валюты еще более дорогими. Наконец, обострившийся геополитический фактор также подтолкнул спекулянтов к покупке иностранной валюты.В итоге, в начале недели доллар на рынке РФ (в пересчете через рублевые пары) максимально стоил 7,72 юаня, в то время как на форексе – 7,18 юаня. Таким образом, премия рынка РФ при покупке доллара за юани достигала рекордных 7,5%.На таком фоне юань на Московской бирже провел неделю в расширившемся коридоре: 11,82-12,13 рубля. При этом рост валюты КНР на неделе отмечался четыре сессии против одной - снижения.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже вырос на 19 копеек до 12,07 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 92 копейки до 88,91 рубля, евро – на 2,66 рубля, до 97,84 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,08 тысячи против 7,01 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОЩУТИЛ ВОЛАТИЛЬНОСТЬРубль начал рабочую неделю умеренным ослаблением против юаня на бирже. Однако уже в понедельник стало проявляться сильное расхождение курсов валют на Мосбирже и на внебиржевом рынке. Сложности с выводом юаней с Московской биржи делают их дешевыми на этой площадке по сравнению с "внебиржевыми" юанями, а тем более – с долларами и евро, которые на Мосбирже не торгуются с середины июня.В частности, крупный игрок рынка - БКС - приостановил с 13 августа ввод и вывод китайских юаней с брокерских счетов в связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов.Во вторник юань на Мосбирже бросился догонять другие валюты, сильно подорожавшие к рублю, особенно на "внебирже". При этом психологический негатив для рубля пришел от сообщений ЦБ РФ о первом случае дефицита текущего счета платежного баланса РФ с августа 2020 года. В июле дефицит составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее.В то же время, финрегулятор поспешил успокоить, что дефицит обусловлен во многом сезонным увеличением импорта услуг и начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам, для нерезидентов - на счета типа С. То есть дефицит имеет во многом "бумажный" характер.Наконец, положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 30,6% в годовом исчислении до 8,1 миллиарда долларов, что является фундаментом для крепости рубля.ПРОГНОЗЫЭто помогло рублю вернуть круглый уровень 12 рублей за доллар. Однако вторую половину рабочей недели рубль провел в умеренном ослаблении против юаня, и валюта КНР все же закрыла неделю выше 12 рублей на Мосбирже.Таким образом, август подтверждает репутацию непростого месяца для российской валюты. В то же время, приближение пика налогового периода повысит спрос на рубли, что поддержит их курс. Завершение активного сезона отпусков снизит спрос на валюту.Против рубля будет играть спрос на нее со стороны импортеров, которые в рамках подготовки к активизации сезона покупок с сентября и по мере настройки трансграничных переводов, могут нарастить спрос на валюту. В итоге, на Мосбирже курс юаня может и не уйти далеко от ключевой отметки 12 рублей.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков