Рубль испытал турбулентность из-за расслоения курсообразования

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе остался под давлением вторую неделю подряд. При этом юань обновил на Мосбирже максимум с 24 июня, поднявшись до 12,13 рубля.Давление на российскую валюту пришло от возросшей волатильности на разных сегментах валютного рынка РФ: биржевого, внебиржевого и офшорного. Сложности, возникшие у банков с вводом и выводом юаней на биржу, сделали ее не очень интересной для импортеров, что сместило там баланс курса китайской валюты в сторону ослабления.Стабильное предложение юаней со стороны ЦБ РФ на бирже не встречало там достойного спроса, и юань дешевел. При этом на внебиржевом рынке его было недостаточно, и курс юаня там был выше биржевого. Долларов и евро на внебиржевом рынке было и того меньше. А избыток рублей на офшорном рынке делал "токсичные" валюты еще более дорогими. Наконец, обострившийся геополитический фактор также подтолкнул спекулянтов к покупке иностранной валюты.В итоге, в начале недели доллар на рынке РФ (в пересчете через рублевые пары) максимально стоил 7,72 юаня, в то время как на форексе – 7,18 юаня. Таким образом, премия рынка РФ при покупке доллара за юани достигала рекордных 7,5%.На таком фоне юань на Московской бирже провел неделю в расширившемся коридоре: 11,82-12,13 рубля. При этом рост валюты КНР на неделе отмечался четыре сессии против одной - снижения.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже вырос на 19 копеек до 12,07 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 92 копейки до 88,91 рубля, евро – на 2,66 рубля, до 97,84 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,08 тысячи против 7,01 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОЩУТИЛ ВОЛАТИЛЬНОСТЬРубль начал рабочую неделю умеренным ослаблением против юаня на бирже. Однако уже в понедельник стало проявляться сильное расхождение курсов валют на Мосбирже и на внебиржевом рынке. Сложности с выводом юаней с Московской биржи делают их дешевыми на этой площадке по сравнению с "внебиржевыми" юанями, а тем более – с долларами и евро, которые на Мосбирже не торгуются с середины июня.В частности, крупный игрок рынка - БКС - приостановил с 13 августа ввод и вывод китайских юаней с брокерских счетов в связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов.Во вторник юань на Мосбирже бросился догонять другие валюты, сильно подорожавшие к рублю, особенно на "внебирже". При этом психологический негатив для рубля пришел от сообщений ЦБ РФ о первом случае дефицита текущего счета платежного баланса РФ с августа 2020 года. В июле дефицит составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее.В то же время, финрегулятор поспешил успокоить, что дефицит обусловлен во многом сезонным увеличением импорта услуг и начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам, для нерезидентов - на счета типа С. То есть дефицит имеет во многом "бумажный" характер.Наконец, положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 30,6% в годовом исчислении до 8,1 миллиарда долларов, что является фундаментом для крепости рубля.ПРОГНОЗЫЭто помогло рублю вернуть круглый уровень 12 рублей за доллар. Однако вторую половину рабочей недели рубль провел в умеренном ослаблении против юаня, и валюта КНР все же закрыла неделю выше 12 рублей на Мосбирже.Таким образом, август подтверждает репутацию непростого месяца для российской валюты. В то же время, приближение пика налогового периода повысит спрос на рубли, что поддержит их курс. Завершение активного сезона отпусков снизит спрос на валюту.Против рубля будет играть спрос на нее со стороны импортеров, которые в рамках подготовки к активизации сезона покупок с сентября и по мере настройки трансграничных переводов, могут нарастить спрос на валюту. В итоге, на Мосбирже курс юаня может и не уйти далеко от ключевой отметки 12 рублей.
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе остался под давлением вторую неделю подряд. При этом юань обновил на Мосбирже максимум с 24 июня, поднявшись до 12,13 рубля.
Давление на российскую валюту пришло от возросшей волатильности на разных сегментах валютного рынка РФ: биржевого, внебиржевого и офшорного. Сложности, возникшие у банков с вводом и выводом юаней на биржу, сделали ее не очень интересной для импортеров, что сместило там баланс курса китайской валюты в сторону ослабления.
Стабильное предложение юаней со стороны ЦБ РФ на бирже не встречало там достойного спроса, и юань дешевел. При этом на внебиржевом рынке его было недостаточно, и курс юаня там был выше биржевого. Долларов и евро на внебиржевом рынке было и того меньше. А избыток рублей на офшорном рынке делал "токсичные" валюты еще более дорогими. Наконец, обострившийся геополитический фактор также подтолкнул спекулянтов к покупке иностранной валюты.
В итоге, в начале недели доллар на рынке РФ (в пересчете через рублевые пары) максимально стоил 7,72 юаня, в то время как на форексе – 7,18 юаня. Таким образом, премия рынка РФ при покупке доллара за юани достигала рекордных 7,5%.
На таком фоне юань на Московской бирже провел неделю в расширившемся коридоре: 11,82-12,13 рубля. При этом рост валюты КНР на неделе отмечался четыре сессии против одной - снижения.
В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже вырос на 19 копеек до 12,07 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 92 копейки до 88,91 рубля, евро – на 2,66 рубля, до 97,84 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,08 тысячи против 7,01 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ ОЩУТИЛ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Рубль начал рабочую неделю умеренным ослаблением против юаня на бирже. Однако уже в понедельник стало проявляться сильное расхождение курсов валют на Мосбирже и на внебиржевом рынке. Сложности с выводом юаней с Московской биржи делают их дешевыми на этой площадке по сравнению с "внебиржевыми" юанями, а тем более – с долларами и евро, которые на Мосбирже не торгуются с середины июня.
В частности, крупный игрок рынка - БКС - приостановил с 13 августа ввод и вывод китайских юаней с брокерских счетов в связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов.
Во вторник юань на Мосбирже бросился догонять другие валюты, сильно подорожавшие к рублю, особенно на "внебирже". При этом психологический негатив для рубля пришел от сообщений ЦБ РФ о первом случае дефицита текущего счета платежного баланса РФ с августа 2020 года. В июле дефицит составил 0,5 миллиарда долларов против профицита в 0,2 миллиарда долларов годом ранее.
В то же время, финрегулятор поспешил успокоить, что дефицит обусловлен во многом сезонным увеличением импорта услуг и начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам, для нерезидентов - на счета типа С. То есть дефицит имеет во многом "бумажный" характер.
Наконец, положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 30,6% в годовом исчислении до 8,1 миллиарда долларов, что является фундаментом для крепости рубля.
ПРОГНОЗЫ
Это помогло рублю вернуть круглый уровень 12 рублей за доллар. Однако вторую половину рабочей недели рубль провел в умеренном ослаблении против юаня, и валюта КНР все же закрыла неделю выше 12 рублей на Мосбирже.
Таким образом, август подтверждает репутацию непростого месяца для российской валюты. В то же время, приближение пика налогового периода повысит спрос на рубли, что поддержит их курс. Завершение активного сезона отпусков снизит спрос на валюту.
Против рубля будет играть спрос на нее со стороны импортеров, которые в рамках подготовки к активизации сезона покупок с сентября и по мере настройки трансграничных переводов, могут нарастить спрос на валюту. В итоге, на Мосбирже курс юаня может и не уйти далеко от ключевой отметки 12 рублей.
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