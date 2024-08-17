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В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений
В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений - 17.08.2024, ПРАЙМ
В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений
Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соответствующий документ... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T19:42+0300
2024-08-17T19:42+0300
2024-08-17T19:42+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Одобрить представленный Минсельхозом России согласованный с МИД России и предварительно проработанный с азербайджанской стороной проект Соглашения между правительство Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", - говорится в документе. Кроме того, согласно распоряжению, Россельхознадзору поручено провести переговоры с азербайджанской стороной при участи МИД России и, по достижении договоренности, подписать соглашение от имени правительства РФ. Отмечается, что предметом соглашения является сотрудничество стран в области карантина и защиты растений, разработки мер по повышению фитосанитарной безопасности, защиты от заноса карантинных вредных организмов и устранению препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией.
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россия, азербайджан, соглашение, минсельхоз рф, растения
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, соглашение, Минсельхоз РФ, растения
В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений
Кабмин одобрил проект соглашения между Россией и Азербайджаном о защите растений
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Одобрить представленный Минсельхозом России согласованный с МИД России и предварительно проработанный с азербайджанской стороной проект Соглашения между правительство Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", - говорится в документе.
Кроме того, согласно распоряжению, Россельхознадзору поручено провести переговоры с азербайджанской стороной при участи МИД России и, по достижении договоренности, подписать соглашение от имени правительства РФ.
Отмечается, что предметом соглашения является сотрудничество стран в области карантина и защиты растений, разработки мер по повышению фитосанитарной безопасности, защиты от заноса карантинных вредных организмов и устранению препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией.
Путин посетит с государственным визитом Азербайджан