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В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений

В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений - 17.08.2024, ПРАЙМ

В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений

Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соответствующий документ... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T19:42+0300

2024-08-17T19:42+0300

2024-08-17T19:42+0300

экономика

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азербайджан

соглашение

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растения

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Одобрить представленный Минсельхозом России согласованный с МИД России и предварительно проработанный с азербайджанской стороной проект Соглашения между правительство Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", - говорится в документе. Кроме того, согласно распоряжению, Россельхознадзору поручено провести переговоры с азербайджанской стороной при участи МИД России и, по достижении договоренности, подписать соглашение от имени правительства РФ. Отмечается, что предметом соглашения является сотрудничество стран в области карантина и защиты растений, разработки мер по повышению фитосанитарной безопасности, защиты от заноса карантинных вредных организмов и устранению препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией.

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россия, азербайджан, соглашение, минсельхоз рф, растения