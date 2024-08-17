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"Крупнейший крах в истории". Бизнесмен Дотком сделал прогноз по доллару
"Крупнейший крах в истории". Бизнесмен Дотком сделал прогноз по доллару - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Крупнейший крах в истории". Бизнесмен Дотком сделал прогноз по доллару
Доллар перестанет доминировать, Соединенные Штаты ожидает крах на фоне гиперинфляции, спрогнозировал в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T05:54+0300
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2024-08-17T05:54+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доллар перестанет доминировать, Соединенные Штаты ожидает крах на фоне гиперинфляции, спрогнозировал в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, комментируя сообщение о планах 159 стран использовать новую платежную систему БРИКС. "Это конец доминированию доллара. Мир покидает задиру. ...Единственным выходом (для США - прим. ред.) станет печатание денег. Ожидайте самый большой крах в истории", - предсказал Дотком.Если мир начнет использовать платежную систему БРИКС, то, как считает бизнесмен, Соединенные Штаты лишатся возможности повышать уровень своего долга, их активы уничтожит гиперинфляция.
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сша, доллар, прогноз
Экономика, США, доллар, прогноз
"Крупнейший крах в истории". Бизнесмен Дотком сделал прогноз по доллару
Бизнесмен Дотком: Соединенные Штаты ожидает крах на фоне гиперинфляции
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доллар перестанет доминировать, Соединенные Штаты ожидает крах на фоне гиперинфляции, спрогнозировал в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, комментируя сообщение о планах 159 стран использовать новую платежную систему БРИКС.
"Это конец доминированию доллара. Мир покидает задиру. ...Единственным выходом (для США - прим. ред.) станет печатание денег. Ожидайте самый большой крах в истории", - предсказал Дотком.
Бизнесмен Дотком обвинил Израиль, Украину и ЦРУ в спам-атаке
Если мир начнет использовать платежную систему БРИКС, то, как считает бизнесмен, Соединенные Штаты лишатся возможности повышать уровень своего долга, их активы уничтожит гиперинфляция.