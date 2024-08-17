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"Крупнейший крах в истории". Бизнесмен Дотком сделал прогноз по доллару

"Крупнейший крах в истории". Бизнесмен Дотком сделал прогноз по доллару - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Крупнейший крах в истории". Бизнесмен Дотком сделал прогноз по доллару

Доллар перестанет доминировать, Соединенные Штаты ожидает крах на фоне гиперинфляции, спрогнозировал в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T05:54+0300

2024-08-17T05:54+0300

2024-08-17T05:54+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доллар перестанет доминировать, Соединенные Штаты ожидает крах на фоне гиперинфляции, спрогнозировал в соцсети Х основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, комментируя сообщение о планах 159 стран использовать новую платежную систему БРИКС. "Это конец доминированию доллара. Мир покидает задиру. ...Единственным выходом (для США - прим. ред.) станет печатание денег. Ожидайте самый большой крах в истории", - предсказал Дотком.Если мир начнет использовать платежную систему БРИКС, то, как считает бизнесмен, Соединенные Штаты лишатся возможности повышать уровень своего долга, их активы уничтожит гиперинфляция.

https://1prime.ru/20240816/dotkom-850930510.html

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сша, доллар, прогноз