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Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России
Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России - 17.08.2024, ПРАЙМ
Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России
Объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается, заявил РИА Новости посол страны в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T09:23+0300
2024-08-17T09:26+0300
экономика
доминикана
россия
торговля
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается, заявил РИА Новости посол страны в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. "Экспортная продукция Доминиканской Республики не входит ни в один список ограничений в отношении Российской Федерации. В этом смысле в экономической сфере мы не зафиксировали значительного снижения объемов внешней торговли между нашими странами", - сказал он в интервью агентству. Посольство Доминиканы в Москве постоянно оценивает потенциальные возможности для экспорта различных позиций и продуктов из республики в РФ, отметил посол. "Я также хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить российских предпринимателей, заинтересованных в нашем рынке, принять участие в крупной торговой выставке HUB Cámara Santo Domingo 2024, которая пройдет с 3 по 5 сентября в нашей столице. Это мероприятие способствует созданию идеальной среды для ведения бизнеса, установлению контактов для начала и демонстрации продукции и услуг на местном рынке", - добавил дипломат.
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доминикана, россия, торговля
Экономика, ДОМИНИКАНА, РОССИЯ, торговля
09:23 17.08.2024 (обновлено: 09:26 17.08.2024)
 
Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России

Посол Сарсуэла: объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается

© Фото : Palace Resorts#Отель Moon Palace Casino, Golf & Spa Resort, ставший Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
#Отель Moon Palace Casino, Golf & Spa Resort, ставший Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© Фото : Palace Resorts
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается, заявил РИА Новости посол страны в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла.
"Экспортная продукция Доминиканской Республики не входит ни в один список ограничений в отношении Российской Федерации. В этом смысле в экономической сфере мы не зафиксировали значительного снижения объемов внешней торговли между нашими странами", - сказал он в интервью агентству.
Посольство Доминиканы в Москве постоянно оценивает потенциальные возможности для экспорта различных позиций и продуктов из республики в РФ, отметил посол.
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"Я также хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить российских предпринимателей, заинтересованных в нашем рынке, принять участие в крупной торговой выставке HUB Cámara Santo Domingo 2024, которая пройдет с 3 по 5 сентября в нашей столице. Это мероприятие способствует созданию идеальной среды для ведения бизнеса, установлению контактов для начала и демонстрации продукции и услуг на местном рынке", - добавил дипломат.
 
ЭкономикаДОМИНИКАНАРОССИЯторговля
 
 
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