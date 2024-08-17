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Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России
Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России - 17.08.2024, ПРАЙМ
Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России
Объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается, заявил РИА Новости посол страны в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T09:23+0300
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2024-08-17T09:26+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается, заявил РИА Новости посол страны в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. "Экспортная продукция Доминиканской Республики не входит ни в один список ограничений в отношении Российской Федерации. В этом смысле в экономической сфере мы не зафиксировали значительного снижения объемов внешней торговли между нашими странами", - сказал он в интервью агентству. Посольство Доминиканы в Москве постоянно оценивает потенциальные возможности для экспорта различных позиций и продуктов из республики в РФ, отметил посол. "Я также хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить российских предпринимателей, заинтересованных в нашем рынке, принять участие в крупной торговой выставке HUB Cámara Santo Domingo 2024, которая пройдет с 3 по 5 сентября в нашей столице. Это мероприятие способствует созданию идеальной среды для ведения бизнеса, установлению контактов для начала и демонстрации продукции и услуг на местном рынке", - добавил дипломат.
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доминикана, россия, торговля
Экономика, ДОМИНИКАНА, РОССИЯ, торговля
Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России
Посол Сарсуэла: объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается, заявил РИА Новости посол страны в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла.
"Экспортная продукция Доминиканской Республики не входит ни в один список ограничений в отношении Российской Федерации. В этом смысле в экономической сфере мы не зафиксировали значительного снижения объемов внешней торговли между нашими странами", - сказал он в интервью агентству.
Посольство Доминиканы в Москве постоянно оценивает потенциальные возможности для экспорта различных позиций и продуктов из республики в РФ, отметил посол.
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"Я также хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить российских предпринимателей, заинтересованных в нашем рынке, принять участие в крупной торговой выставке HUB Cámara Santo Domingo 2024, которая пройдет с 3 по 5 сентября в нашей столице. Это мероприятие способствует созданию идеальной среды для ведения бизнеса, установлению контактов для начала и демонстрации продукции и услуг на местном рынке", - добавил дипломат.