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Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России

Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России - 17.08.2024, ПРАЙМ

Посол рассказал о торговых отношениях Доминиканы и России

Объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается, заявил РИА Новости посол страны в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T09:23+0300

2024-08-17T09:23+0300

2024-08-17T09:26+0300

экономика

доминикана

россия

торговля

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Доминиканой и Россией не снижается, заявил РИА Новости посол страны в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. "Экспортная продукция Доминиканской Республики не входит ни в один список ограничений в отношении Российской Федерации. В этом смысле в экономической сфере мы не зафиксировали значительного снижения объемов внешней торговли между нашими странами", - сказал он в интервью агентству. Посольство Доминиканы в Москве постоянно оценивает потенциальные возможности для экспорта различных позиций и продуктов из республики в РФ, отметил посол. "Я также хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить российских предпринимателей, заинтересованных в нашем рынке, принять участие в крупной торговой выставке HUB Cámara Santo Domingo 2024, которая пройдет с 3 по 5 сентября в нашей столице. Это мероприятие способствует созданию идеальной среды для ведения бизнеса, установлению контактов для начала и демонстрации продукции и услуг на местном рынке", - добавил дипломат.

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доминикана, россия, торговля