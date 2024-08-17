https://1prime.ru/20240817/turizm-850949700.html

Названы самые популярные среди российских туристов страны Европы

Названы самые популярные среди российских туристов страны Европы - 17.08.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные среди российских туристов страны Европы

Россияне этим летом среди городов Европы чаще всего бронировали отели в Париже со средней стоимостью номера 16 тысяч рублей, а также в Милане и Риме со средней... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T09:56+0300

2024-08-17T09:56+0300

2024-08-17T09:57+0300

экономика

россия

туристы

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/17/770841749_0:146:1501:990_1920x0_80_0_0_3337c48ebc2c5888762e0bc2cdf1c1b2.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россияне этим летом среди городов Европы чаще всего бронировали отели в Париже со средней стоимостью номера 16 тысяч рублей, а также в Милане и Риме со средней ценой проживания 13 и 12 тысяч рублей в стуки соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса для бронирования путешествий OneTwoTrip. "Возглавляет топ Париж: на столицу Франции приходится 5,7% заказов, что на 15% меньше, чем прошлым летом. Средняя стоимость номера составляет 16 тысяч рублей в сутки. Далее идут сразу два итальянских города - Милан (5,3%) и Рим (5,0%). Там ночь в отеле обойдётся примерно в 13 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно", - говорится в исследовании. Отмечается, что популярность Милана за год выросла более чем на четверть, а в столице Италии, наоборот, стали выбирать жилье на 10% реже. В топ-10 востребованных у российских путешественников европейских городов также вошли Белград со средней стоимостью ночи 7 тысяч рублей, Барселона - 15 тысяч рублей, Будапешт - 8 тысяч рублей, Венеция - 14 тысяч рублей, Мадрид - 9 тысяч рублей, Вена - 13 тысяч рублей и Берлин - 10 тысяч рублей. Там сообщили, что за год в 2,5 раза выросла популярность Будапешта. Кроме того, стали чаще отдыхать в Берлине и Белграде. Тогда как к Барселоне и Венеции интерес снизился на 20%.

https://1prime.ru/20240809/shengen-850770784.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туристы, европа