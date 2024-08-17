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В Турции раскрыли планы по увеличению добычи черноморского газа

В Турции раскрыли планы по увеличению добычи черноморского газа - 17.08.2024, ПРАЙМ

В Турции раскрыли планы по увеличению добычи черноморского газа

Турция рассчитывает увеличить объем добываемого на черноморских месторождениях газа с 6 до 10 миллионов кубометров в сутки к апрелю 2025 года, сообщил министр... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T21:01+0300

2024-08-17T21:01+0300

2024-08-17T21:09+0300

энергетика

турция

добыча газа

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АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. Турция рассчитывает увеличить объем добываемого на черноморских месторождениях газа с 6 до 10 миллионов кубометров в сутки к апрелю 2025 года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Он также сообщал, что в Черном море найдено еще одно месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. "На сегодняшний день объем газа, добываемого на черноморском месторождении Сакарья, увеличился до 6 миллионов кубометров в день. Другими словами, 6 миллионов из 20 миллионов домохозяйств, пользующихся природным газом в Турции, теперь получают газ из природного газа, который мы добываем в Черном море и Сакарье. Надеемся, что к апрелю первого квартала 2025 года мы увеличим эти 6 миллионов кубометров до 10 миллионов кубометров", - приводит слова министра агентство İhlas (İHA).Кроме того, Байрактар сообщил, что Турция создает морскую базу, которая позволит стране увеличить объемы добываемого газа. При этом он не уточнил, где именно Анкара собирается ее сооружать.Турция при необходимости построит военно-морские базы и морские сооружения на непризнанном северном Кипре, заявил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган."У меня для вас еще одна новость. И снова наш президент сказал об этом несколько недель назад... Мы создаем морскую базу. Наша новая плавучая добывающая платформа сейчас находится в пути. Даст Бог, она будет в Турции в конце сентября. С помощью этой производственной установки мы будем добывать 10 миллионов кубометров газа в течение 20 лет в 170 километрах от суши, и мы предложим этот газ вам в наших домах и коммерческих учреждениях", - приводит слова министра газета Akşam.

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турция, добыча газа