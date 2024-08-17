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Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке восстановили электроснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
Во Владивостоке восстановлено электроснабжение, отключений в городе больше нет. Об этом сообщили агентству РИА Новости во Владивостокском предприятии... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T17:04+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - ПРАЙМ. Во Владивостоке восстановлено электроснабжение, отключений в городе больше нет. Об этом сообщили агентству РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС). Во Владивостоке в 22.51 (15.51 мск) была устранена авария на улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина и на других десяти улицах, где энергетики восстановили электроснабжение, следует из сообщения в Тelegram-канале ВПЭС."Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено", — рассказал собеседник агентства. В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали об отсутствии у них электричества. Региональные власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 киловатт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
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россия, энергоснабжение
Происшествия, РОССИЯ, энергоснабжение
Во Владивостоке восстановили электроснабжение
ВПЭС: электроснабжение во Владивостоке восстановили, отключений больше нет
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - ПРАЙМ. Во Владивостоке восстановлено электроснабжение, отключений в городе больше нет. Об этом сообщили агентству РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).
Во Владивостоке в 22.51 (15.51 мск) была устранена авария на улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина и на других десяти улицах, где энергетики восстановили электроснабжение, следует из сообщения в Тelegram-канале ВПЭС.
"Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено", — рассказал собеседник агентства.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали об отсутствии у них электричества. Региональные власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 киловатт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
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