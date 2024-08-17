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В большей части Владивостока восстановили водоснабжение

В большей части Владивостока восстановили водоснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ

В большей части Владивостока восстановили водоснабжение

Водоснабжение восстановили в большей части Владивостока, полностью подать воду в городе планируют через два часа, сообщает "Примводоканал". | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T05:18+0300

2024-08-17T05:18+0300

2024-08-17T05:19+0300

происшествия

владивосток

водоснабжение

восстановление

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Водоснабжение восстановили в большей части Владивостока, полностью подать воду в городе планируют через два часа, сообщает "Примводоканал". В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Примводоканал" сообщал, что водоснабжение во Владивостоке восстановят спустя четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам. "Большая часть адресов (во Владивостоке - ред.) уже обеспечены холодным водоснабжением... Ориентировочно вода поступит жителям в квартиры в районах Некрасовская и Чуркин к 12.00 (5.00 мск)", - говорится в сообщении в Тelegram-канале "Примводоканала". Отмечается, что на водных насосных станция "Голдобина" и "Некрасовская" электроснабжение было восстановлено 17 августа в 5.00 (22.00 мск пятницы).

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владивосток

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владивосток, водоснабжение, восстановление