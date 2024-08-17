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Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области

Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области - 17.08.2024, ПРАЙМ

Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области

Перечень лиц, которые могут получить денежную выплату в Курской области стал шире. Им разослали уведомления на Госуслугах о необходимости повторной подачи... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T22:48+0300

2024-08-17T22:48+0300

2024-08-17T23:20+0300

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Перечень лиц, которые могут получить денежную выплату в Курской области стал шире. Им разослали уведомления на Госуслугах о необходимости повторной подачи заявлений. Об этом сообщили журналистам в Минцифры РФ. "Минцифры разослало письма на Госуслугах о необходимости подать заново заявление на денежную выплату жителям Курской области из-за упрощений условий. Это поможет большему количеству граждан получить выплату", — сказано в сообщении. Согласно сообщению, на выплату теперь могут рассчитывать лица, постоянно или временно зарегистрированные на "пострадавших территориях", иностранные граждане, а также лица без гражданства. В ведомстве отметили, что некоторые граждане получили отказ в выплатах из-за ошибок в заявлении. Отмечается, что наиболее частая причина — совпадение адреса регистрации с адресом фактического нахождения, указанном в заявлении. Минцифры попросило подать заново корректные заявления, внимательно проверив их перед отправкой и напомнило, что выплата положена лицам, переехавшим в другие населенные пункты. Если заявление уже подано и отказ не пришел, нужно дождаться его рассмотрения, добавили в ведомстве. Ранее в субботу в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что выплаты доступны людям, имеющимпостоянную или временную регистрацию по месту жительства в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

https://1prime.ru/20240817/evakuatsiya-850957253.html

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минцифры, выплаты, пострадавшие