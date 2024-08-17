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Рогов назвал новую атаку ВСУ в районе Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Рогов назвал новую атаку ВСУ в районе Запорожской АЭС ядерным терроризмом - 17.08.2024, ПРАЙМ
Рогов назвал новую атаку ВСУ в районе Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Новая атака ВСУ беспилотником в районе Запорожской АЭС является неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению и очередным случаем ядерного терроризма,... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T17:15+0300
2024-08-17T17:15+0300
2024-08-17T17:15+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Новая атака ВСУ беспилотником в районе Запорожской АЭС является неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению и очередным случаем ядерного терроризма, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. ВСУ в субботу утром совершили атаку дроном на дорогу, по которой передвигаются сотрудники станции, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба ЗАЭС. При этом была создана прямая угроза безопасности персонала станции. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, дрон сбросил снаряд в десяти метрах до периметра станции и в 500 метрах до энергоблоков. "Это очередной случай ядерного терроризма и неприкрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции. Попытка дестабилизировать ситуацию и запугать персонал, чтобы в сознании людей выход на работу был сопряжен со смертельно опасным риском", — сказал Рогов и подчеркнул, что по маршруту, который атаковал украинский дрон, перемещается достаточно много сотрудников ЗАЭС.
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Происшествия, РОССИЯ, Запорожская АЭС, ВСУ, атака, дроны
Рогов назвал новую атаку ВСУ в районе Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Рогов назвал новую атаку украинского дрона в районе ЗАЭС неприкрытой агрессией
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Новая атака ВСУ беспилотником в районе Запорожской АЭС является неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению и очередным случаем ядерного терроризма, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
ВСУ в субботу утром совершили атаку дроном на дорогу, по которой передвигаются сотрудники станции, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба ЗАЭС. При этом была создана прямая угроза безопасности персонала станции. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, дрон сбросил снаряд в десяти метрах до периметра станции и в 500 метрах до энергоблоков.
"Это очередной случай ядерного терроризма и неприкрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции. Попытка дестабилизировать ситуацию и запугать персонал, чтобы в сознании людей выход на работу был сопряжен со смертельно опасным риском", — сказал Рогов и подчеркнул, что по маршруту, который атаковал украинский дрон, перемещается достаточно много сотрудников ЗАЭС.
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