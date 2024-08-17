https://1prime.ru/20240817/zaes-850953995.html

Рогов назвал новую атаку ВСУ в районе Запорожской АЭС ядерным терроризмом

Рогов назвал новую атаку ВСУ в районе Запорожской АЭС ядерным терроризмом - 17.08.2024, ПРАЙМ

Рогов назвал новую атаку ВСУ в районе Запорожской АЭС ядерным терроризмом

Новая атака ВСУ беспилотником в районе Запорожской АЭС является неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению и очередным случаем ядерного терроризма,... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T17:15+0300

2024-08-17T17:15+0300

2024-08-17T17:15+0300

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Новая атака ВСУ беспилотником в районе Запорожской АЭС является неприкрытой агрессией по отношению к мирному населению и очередным случаем ядерного терроризма, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. ВСУ в субботу утром совершили атаку дроном на дорогу, по которой передвигаются сотрудники станции, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба ЗАЭС. При этом была создана прямая угроза безопасности персонала станции. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, дрон сбросил снаряд в десяти метрах до периметра станции и в 500 метрах до энергоблоков. "Это очередной случай ядерного терроризма и неприкрытая агрессия по отношению к мирному населению и сотрудникам атомной станции. Попытка дестабилизировать ситуацию и запугать персонал, чтобы в сознании людей выход на работу был сопряжен со смертельно опасным риском", — сказал Рогов и подчеркнул, что по маршруту, который атаковал украинский дрон, перемещается достаточно много сотрудников ЗАЭС.

https://1prime.ru/20240817/minoborony-850951760.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская аэс, всу, атака, дроны