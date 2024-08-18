https://1prime.ru/20240818/avtomobili-850965410.html

Автоэксперт перечислил самые "выносливые" автомобили

Автоэксперт перечислил самые "выносливые" автомобили - 18.08.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт перечислил самые "выносливые" автомобили

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев перечислил семь автомобилей, которые при должном обслуживании смогут преодолеть... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T19:45+0300

2024-08-18T19:45+0300

2024-08-18T19:45+0300

ford

kia

hyundai

volkswagen

skoda

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев перечислил семь автомобилей, которые при должном обслуживании смогут преодолеть свыше 300 тысяч километров. Об этом пишет "Автоновости дня".Первый такой авто — кроссовер Ford Kuga второго поколения с 2,5-литровым мотором. Эксперт рекомендует следить за клапанной и передней крышками двигателя, дроссельной заслонкой. Нужно регулярно чистить радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера хотя бы раз в 50-60 тысяч километров.Даже такие популярные среди россиян автомобили, как Kia Rio и Hyundai Solaris, могут проехать более 300 000 километров. Однако у них есть одно "слабое место" — катализатор, который может повредиться уже к 80 тысячам километров пробега. Поэтому рекомендуется удалить или заменить его на 60-й тысяче километров.Ещё один автомобиль, который можно назвать настоящим долгожителем на рынке — это Renault Logan. Эксперт рекомендует тем, кто рассматривает этот автомобиль, обратить внимание на версии с двигателями 1.4 8V (75 л.с.) и 1.6 8V (87 или 84 л.с.).По словам эксперта, Volkswagen Polo и Skoda Rapid с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 или 110 л.с. не доставят проблем. Он отметил, что при правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании эти двигатели могут прослужить без серьёзных поломок 350–400 тысяч километров. Важно регулярно менять ремень газораспределительного механизма (ГРМ) каждые 100 тысяч километров пробега и следить за системой охлаждения двигателя. Например, помпу иногда приходится заменять уже на 40 тысячах километров.Последним в списке находится Ford Focus второго поколения. Антюфьев рекомендует выбирать автомобиль с 2,0-литровым "атмосферником" мощностью 145 л.с. и механической коробкой передач. Однако и другие двигатели этой модели также способны пройти более 300 тысяч километров: это "атмосферники" объемом 1,4 литра мощностью 80 лошадиных сил, 1,6 литра мощностью 100 и 115 л.с., а также 1,8-литровый дизельный двигатель мощностью 115 л.с..

https://1prime.ru/20240812/avtomobiley-850837927.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ford, kia, hyundai, volkswagen, skoda