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Россиян предупредили об опасности просроченных лекарств

Россиян предупредили об опасности просроченных лекарств - 18.08.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасности просроченных лекарств

В домашних аптечках всегда есть лекарства и БАДы, у которых уже истек срок годности. Можно ли принимать такие препараты, рассказал профессор Университета... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T03:03+0300

2024-08-18T03:03+0300

2024-08-18T03:03+0300

лекарства

отечественные лекарства

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эксклюзив

врач

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В домашних аптечках всегда есть лекарства и БАДы, у которых уже истек срок годности. Можно ли принимать такие препараты, рассказал профессор Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов.Среди пациентов и врачей бытует мнение, что лекарственные препараты - таблетки, капсулы или растворы - можно принимать до года после истечения срока годности. Доктора иногда даже ссылаются на научные публикации. Например, считается, что популярный противовоспалительный препарат ибупрофен может быть безопасен и эффективен до года после истечения срока годности.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеК сожалению, данное представление не имеет ничего общего с доказательной медициной, уверяет фармаколог. "Несмотря на то, что просроченный препарат внешне ничем не отличается от аналогичного лекарства с неистекшим сроком годности, нужно понимать, что его эффективность со временем уменьшается, а риски нежелательных эффектов, иногда и опасных, напротив, увеличиваются", - утверждает он.Степень снижения эффективности и ухудшения безопасности разных лекарств отличается в зависимости от активных ингредиентов, лекарственной формы и условий хранения. По словам эксперта, правильное хранение лекарств - важнейшее условие гарантированного срока их безопасности и эффективности.Большинство препаратов лучше хранить в прохладном, сухом месте, вдали от солнечного света. Это может быть тумбочка или кухонный шкаф.

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лекарства, отечественные лекарства, зарубежные лекарства, эксклюзив, врач