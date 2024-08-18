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"Заминирована как никогда". Лукашенко описал ситуацию на границе с Украиной
"Заминирована как никогда". Лукашенко описал ситуацию на границе с Украиной - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Заминирована как никогда". Лукашенко описал ситуацию на границе с Украиной
Государственная граница Украины с Белоруссией "заминирована как никогда", рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1". | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T12:44+0300
2024-08-18T12:44+0300
2024-08-18T12:44+0300
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МИНСК, 18 авг - ПРАЙМ. Государственная граница Украины с Белоруссией "заминирована как никогда", рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".Глава государства уточнил, что украинские власти разместили на границе порядка 120 тысяч военных. В ответ на это Минск направил туда свои войска.Лукашенко отметил, что украинские дроны регулярно нарушают юго-восточную границу Белоруссии. По его словам, ему "надоели" эти действия ВСУ и он вынужден давать симметричный ответ в попытке защитить свое государство.
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белоруссия, украина, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Александр Лукашенко
"Заминирована как никогда". Лукашенко описал ситуацию на границе с Украиной
Лукашенко заявил, что граница с Украиной "заминирована как никогда"
МИНСК, 18 авг - ПРАЙМ. Государственная граница Украины с Белоруссией "заминирована как никогда", рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".
Глава государства уточнил, что украинские власти разместили на границе порядка 120 тысяч военных. В ответ на это Минск направил туда свои войска.
Лукашенко отметил, что украинские дроны регулярно нарушают юго-восточную границу Белоруссии. По его словам, ему "надоели" эти действия ВСУ и он вынужден давать симметричный ответ в попытке защитить свое государство.
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