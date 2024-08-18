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Белоруссия согласовала с РФ более 25 проектов по импортозамещению

Белоруссия согласовала с РФ более 25 проектов по импортозамещению - 18.08.2024, ПРАЙМ

Белоруссия согласовала с РФ более 25 проектов по импортозамещению

Белоруссия и Россия согласовали 27 проектов по импортозамещению в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T22:51+0300

2024-08-18T22:51+0300

2024-08-18T22:51+0300

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импортозамещение

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МИНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия согласовали 27 проектов по импортозамещению в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич. Каранкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал, что с Россией согласовано 27 проектов по импортозамещению на общую сумму около 168 миллиардов рублей. Из них 105 миллиардов рублей будет предоставлено в виде государственного кредита.По словам Каранкевича, 25 проектов находятся в стадии реализации, идет освоение выделенных средств. В ноябре 2022 года пресс-служба правительства Республики Беларусь сообщила о подписании межправительственного соглашения между Минском и Москвой о предоставлении кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей для реализации импортозамещающих проектов. Первоначально стороны определили 12 проектов, которые будут финансироваться в рамках соглашения. Эти проекты направлены на развитие импортозамещения и кооперации в Белоруссии. Однако впоследствии количество проектов, подлежащих финансированию, увеличилось. В настоящее время стороны также обсуждают возможность открытия дополнительной кредитной линии на аналогичную сумму для реализации новых проектов.

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россия, белоруссия, импорт, импортозамещение