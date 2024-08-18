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Белоруссия согласовала с РФ более 25 проектов по импортозамещению - 18.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240818/belorussiya-850966724.html
Белоруссия согласовала с РФ более 25 проектов по импортозамещению
Белоруссия согласовала с РФ более 25 проектов по импортозамещению - 18.08.2024, ПРАЙМ
Белоруссия согласовала с РФ более 25 проектов по импортозамещению
Белоруссия и Россия согласовали 27 проектов по импортозамещению в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T22:51+0300
2024-08-18T22:51+0300
экономика
россия
белоруссия
импорт
импортозамещение
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МИНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия согласовали 27 проектов по импортозамещению в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич. Каранкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал, что с Россией согласовано 27 проектов по импортозамещению на общую сумму около 168 миллиардов рублей. Из них 105 миллиардов рублей будет предоставлено в виде государственного кредита.По словам Каранкевича, 25 проектов находятся в стадии реализации, идет освоение выделенных средств. В ноябре 2022 года пресс-служба правительства Республики Беларусь сообщила о подписании межправительственного соглашения между Минском и Москвой о предоставлении кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей для реализации импортозамещающих проектов. Первоначально стороны определили 12 проектов, которые будут финансироваться в рамках соглашения. Эти проекты направлены на развитие импортозамещения и кооперации в Белоруссии. Однако впоследствии количество проектов, подлежащих финансированию, увеличилось. В настоящее время стороны также обсуждают возможность открытия дополнительной кредитной линии на аналогичную сумму для реализации новых проектов.
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россия, белоруссия, импорт, импортозамещение
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, импорт, импортозамещение
22:51 18.08.2024
 
Белоруссия согласовала с РФ более 25 проектов по импортозамещению

Белоруссия согласовала с РФ 27 проектов по импортозамещению на 168 миллиардов рублей

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 18 авг – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия согласовали 27 проектов по импортозамещению в промышленности на общую сумму 168 миллиардов российских рублей, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич.
Каранкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал, что с Россией согласовано 27 проектов по импортозамещению на общую сумму около 168 миллиардов рублей. Из них 105 миллиардов рублей будет предоставлено в виде государственного кредита.
По словам Каранкевича, 25 проектов находятся в стадии реализации, идет освоение выделенных средств.
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Вчера, 20:14
В ноябре 2022 года пресс-служба правительства Республики Беларусь сообщила о подписании межправительственного соглашения между Минском и Москвой о предоставлении кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей для реализации импортозамещающих проектов.
Первоначально стороны определили 12 проектов, которые будут финансироваться в рамках соглашения. Эти проекты направлены на развитие импортозамещения и кооперации в Белоруссии. Однако впоследствии количество проектов, подлежащих финансированию, увеличилось. В настоящее время стороны также обсуждают возможность открытия дополнительной кредитной линии на аналогичную сумму для реализации новых проектов.
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯимпортимпортозамещение
 
 
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