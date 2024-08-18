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В результате атаки БПЛА на промскладах под Ростовом загорелось дизтопливо
В результате атаки БПЛА на промскладах под Ростовом загорелось дизтопливо - 18.08.2024, ПРАЙМ
В результате атаки БПЛА на промскладах под Ростовом загорелось дизтопливо
В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА на территории промскладов произошло возгорание дизельного топливо. Об этом сообщил глава региона Василий | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T06:24+0300
2024-08-18T06:24+0300
2024-08-18T06:25+0300
происшествия
ростовская область
пожар
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА на территории промскладов произошло возгорание дизельного топливо. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.В своем Telegram-канале губернатор написал, что на юго-востоке Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, при этом из-за падения обломков на промскладах в Пролетарске загорелось дизельное топливо.К тушению привлечены подразделения пожарных, добавил Голубев.
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ростовская область, пожар
Происшествия, Ростовская область, пожар
В результате атаки БПЛА на промскладах под Ростовом загорелось дизтопливо
Губернатор: на промскладах по Ростовом из-за атаки БПЛА загорелось дизтопливо
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА на территории промскладов произошло возгорание дизельного топливо. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
В своем Telegram-канале губернатор написал, что на юго-востоке Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, при этом из-за падения обломков на промскладах в Пролетарске загорелось дизельное топливо.
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К тушению привлечены подразделения пожарных, добавил Голубев.