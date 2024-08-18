https://1prime.ru/20240818/britaniya-850962899.html
Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине
Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ
Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине
Британский премьер-министр Кир Стамер попросил Совет национальной безопасности государства продумать наращивание военной поддержки для Украины. Об этом пишет... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T13:59+0300
2024-08-18T13:59+0300
2024-08-18T13:59+0300
великобритания
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Британский премьер-министр Кир Стамер попросил Совет национальной безопасности государства продумать наращивание военной поддержки для Украины. Об этом пишет издание Times. "Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки", - сообщает газета. В то же время, один из собеседников издания сообщает, что политика премьера по поддержке Киева будет носить всеобъемлющий характер. По его словам, помощь Киеву будет охватывать также промышленную, экономическую, дипломатическую сферы.Ранее издание Independent писало, что британское Министерство обороны не стало отрицать использование ВСУ поставленных Великобританией танков Challenger 2 при попытке прорыва в Курскую область.
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великобритания, украина, военная помощь украине
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине
Times: премьер Британии попросил составить план оказания Киеву большей поддержки
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ.
Британский премьер-министр Кир Стамер попросил Совет национальной безопасности государства продумать наращивание военной поддержки для Украины. Об этом пишет издание Times
.
"Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки", - сообщает газета.
В то же время, один из собеседников издания сообщает, что политика премьера по поддержке Киева будет носить всеобъемлющий характер. По его словам, помощь Киеву будет охватывать также промышленную, экономическую, дипломатическую сферы.
Ранее издание Independent писало, что британское Министерство обороны не стало отрицать использование ВСУ поставленных Великобританией танков Challenger 2 при попытке прорыва в Курскую область.
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