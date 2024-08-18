https://1prime.ru/20240818/britaniya-850962899.html

Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине

Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ

Премьер Великобритании выступил за более широкую поддержку Украине

Британский премьер-министр Кир Стамер попросил Совет национальной безопасности государства продумать наращивание военной поддержки для Украины. Об этом пишет... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T13:59+0300

2024-08-18T13:59+0300

2024-08-18T13:59+0300

великобритания

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Британский премьер-министр Кир Стамер попросил Совет национальной безопасности государства продумать наращивание военной поддержки для Украины. Об этом пишет издание Times. "Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы оказания Украине более широкой поддержки", - сообщает газета. В то же время, один из собеседников издания сообщает, что политика премьера по поддержке Киева будет носить всеобъемлющий характер. По его словам, помощь Киеву будет охватывать также промышленную, экономическую, дипломатическую сферы.Ранее издание Independent писало, что британское Министерство обороны не стало отрицать использование ВСУ поставленных Великобританией танков Challenger 2 при попытке прорыва в Курскую область.

https://1prime.ru/20240818/britaniya-850960246.html

великобритания

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великобритания, украина, военная помощь украине