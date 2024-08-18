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Лучший материал. Инженер объяснил, в каких домах не жарко и не холодно

Лучший материал. Инженер объяснил, в каких домах не жарко и не холодно - 18.08.2024, ПРАЙМ

Лучший материал. Инженер объяснил, в каких домах не жарко и не холодно

Здания с массивными стенами из нескольких слоев кирпича дольше сохраняют прохладу и тепло. Об этом рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T03:03+0300

2024-08-18T03:03+0300

2024-08-18T03:03+0300

дом

строительство

кирпич

инженеры

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Здания с массивными стенами из нескольких слоев кирпича дольше сохраняют прохладу и тепло. Об этом рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры тепломассобменных процессов и установок (ТМПУ) НИУ "МЭИ"Андрей Гаряев.Помимо толщины стен, на температуру в здании сильно влияет комбинация физических свойств материалов стен: плотность, теплоемкость и теплопроводность. Коэффициент теплопроводности — это основное свойство тепловой изоляции, говорит инженер.Современные теплоизоляционные материалы имеют очень низкую теплопроводность, сопоставимую с теплопроводностью воздуха. Это, по словам инженера, помогает снижать потери тепла зимой и притоки тепла летом.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ течение суток температура воздуха снаружи может сильно колебаться и вызывать изменение температуры внутри помещения. Сдерживать колебания температуры внутреннего воздуха помогает не тепловая изоляция, а материалы и конструкция самих стен.Большое влияние на изменение параметров внутреннего воздуха имеет и площадь остекления. "В помещениях с панорамными окнами при сильных суточных колебаниях температуры не будет комфортно ни зимой, ни летом", - замечает инженер.Кстати, заметно снизить температуру в комнате можно, если закрыть доступ солнечным лучам через окна. Это можно сделать, наклеив на стекла фольгу, светоотражающую пленку или просто большой лист бумаги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дом, строительство, кирпич, инженеры, эксклюзив