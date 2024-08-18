https://1prime.ru/20240818/frantsiya-850966368.html

СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера

СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера - 18.08.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о назначении нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche. | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T21:57+0300

2024-08-18T21:57+0300

2024-08-18T21:57+0300

политика

франция

эммануэль макрон

премьер-министр

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ПАРИЖ, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о назначении нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche. Издание пишет, что президент Франции планирует назначить нового премьер-министра до 28 августа. Эммануэль Макрон может выбрать на эту должность человека, не имеющего опыта в политике, и оставить в своей команде министров, которые покидают свои посты, чтобы сформировать новую команду.7 июля во Франции состоялись внеочередные выборы в парламент. Победу одержала коалиция левых сил "Новый народный фронт", получив 182 места в Национальном собрании из 577. На втором месте оказалась коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона с 168 мандатами. Правая партия "Национальное объединение" и её союзники из партии республиканцев получили 143 места в парламенте. Ни одна из политических сил не набрала достаточного количества мест для формирования нового правительства.Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Он заявил, что правительство в прежнем составе будет заниматься "текущими вопросами", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По словам Макрона, для выбора нового премьер-министра и формирования кабинета министров потребуется время.

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франция, эммануэль макрон, премьер-министр