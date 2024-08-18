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СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера - 18.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера
СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера - 18.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера
Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о назначении нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T21:57+0300
2024-08-18T21:57+0300
политика
франция
эммануэль макрон
премьер-министр
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ПАРИЖ, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о назначении нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche. Издание пишет, что президент Франции планирует назначить нового премьер-министра до 28 августа. Эммануэль Макрон может выбрать на эту должность человека, не имеющего опыта в политике, и оставить в своей команде министров, которые покидают свои посты, чтобы сформировать новую команду.7 июля во Франции состоялись внеочередные выборы в парламент. Победу одержала коалиция левых сил "Новый народный фронт", получив 182 места в Национальном собрании из 577. На втором месте оказалась коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона с 168 мандатами. Правая партия "Национальное объединение" и её союзники из партии республиканцев получили 143 места в парламенте. Ни одна из политических сил не набрала достаточного количества мест для формирования нового правительства.Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Он заявил, что правительство в прежнем составе будет заниматься "текущими вопросами", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По словам Макрона, для выбора нового премьер-министра и формирования кабинета министров потребуется время.
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франция, эммануэль макрон, премьер-министр
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, премьер-министр
21:57 18.08.2024
 
СМИ узнали, когда Макрон назначит нового премьера

Journal du Dimanche: Макрон может назначить нового премьера до 28 августа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о назначении нового премьер-министра страны до 28 августа, пишет газета Journal du Dimanche.
Издание пишет, что президент Франции планирует назначить нового премьер-министра до 28 августа. Эммануэль Макрон может выбрать на эту должность человека, не имеющего опыта в политике, и оставить в своей команде министров, которые покидают свои посты, чтобы сформировать новую команду.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
"Уже хватит". Во Франции предложили радикальный план по Украине
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7 июля во Франции состоялись внеочередные выборы в парламент. Победу одержала коалиция левых сил "Новый народный фронт", получив 182 места в Национальном собрании из 577. На втором месте оказалась коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона с 168 мандатами. Правая партия "Национальное объединение" и её союзники из партии республиканцев получили 143 места в парламенте. Ни одна из политических сил не набрала достаточного количества мест для формирования нового правительства.
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Он заявил, что правительство в прежнем составе будет заниматься "текущими вопросами", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По словам Макрона, для выбора нового премьер-министра и формирования кабинета министров потребуется время.
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль Макронпремьер-министр
 
 
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