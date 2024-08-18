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В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине
В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ
В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине
Украинские военнослужащие больше не могут применять некоторые виды поставленного Германией оружия, сообщает издание Bild со ссылкой на внутреннее письмо... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T17:34+0300
2024-08-18T17:34+0300
вооружения
украина
германия
военная помощь украине
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие больше не могут применять некоторые виды поставленного Германией оружия, сообщает издание Bild со ссылкой на внутреннее письмо немецкого Министерства обороны.Согласно письму, потребности ВСУ в некоторых видах оружия, к примеру, в запчастях для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, уже не могут удовлетворены, из-за чего их придется закупать заново.В этой связи, как пишет издание, украинцы больше либо не смогут использовать немецкие боевые установки, либо будут делать это ограниченно, что значительно снизит их эффективность.Ранее сообщалось, что власти Германии намерены сократить финансовую и военную помощь Киеву, так как, в соответствии с текущем бюджетным планированием, новые средства на эти цели не выделяются. Отмечалось, что канцлер Олаф Шольц самостоятельно потребовал от кабинета министров не согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.
https://1prime.ru/20240818/frantsiya-850963258.html
украина
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украина, германия, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине
17:34 18.08.2024
 
В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине

Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие больше не могут применять некоторые виды поставленного Германией оружия, сообщает издание Bild со ссылкой на внутреннее письмо немецкого Министерства обороны.
Согласно письму, потребности ВСУ в некоторых видах оружия, к примеру, в запчастях для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, уже не могут удовлетворены, из-за чего их придется закупать заново.
В этой связи, как пишет издание, украинцы больше либо не смогут использовать немецкие боевые установки, либо будут делать это ограниченно, что значительно снизит их эффективность.
Ранее сообщалось, что власти Германии намерены сократить финансовую и военную помощь Киеву, так как, в соответствии с текущем бюджетным планированием, новые средства на эти цели не выделяются. Отмечалось, что канцлер Олаф Шольц самостоятельно потребовал от кабинета министров не согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
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ВооруженияУКРАИНАГЕРМАНИЯвоенная помощь Украине
 
 
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