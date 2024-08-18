https://1prime.ru/20240818/germaniya-850964434.html

В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине

В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ

В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине

Украинские военнослужащие больше не могут применять некоторые виды поставленного Германией оружия, сообщает издание Bild со ссылкой на внутреннее письмо... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T17:34+0300

2024-08-18T17:34+0300

2024-08-18T17:34+0300

вооружения

украина

германия

военная помощь украине

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие больше не могут применять некоторые виды поставленного Германией оружия, сообщает издание Bild со ссылкой на внутреннее письмо немецкого Министерства обороны.Согласно письму, потребности ВСУ в некоторых видах оружия, к примеру, в запчастях для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, уже не могут удовлетворены, из-за чего их придется закупать заново.В этой связи, как пишет издание, украинцы больше либо не смогут использовать немецкие боевые установки, либо будут делать это ограниченно, что значительно снизит их эффективность.Ранее сообщалось, что власти Германии намерены сократить финансовую и военную помощь Киеву, так как, в соответствии с текущем бюджетным планированием, новые средства на эти цели не выделяются. Отмечалось, что канцлер Олаф Шольц самостоятельно потребовал от кабинета министров не согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

https://1prime.ru/20240818/frantsiya-850963258.html

украина

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, военная помощь украине