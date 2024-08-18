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Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии
Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии - 18.08.2024, ПРАЙМ
Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии
Истребитель-бомбардировщик F/A-18, принадлежащий проамериканской коалиции, опасно сблизился с российским самолётом Ан-30, который выполнял плановый полёт над... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T22:30+0300
2024-08-18T22:31+0300
политика
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Истребитель-бомбардировщик F/A-18, принадлежащий проамериканской коалиции, опасно сблизился с российским самолётом Ан-30, который выполнял плановый полёт над территорией Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. Семнадцатого августа с 11:05 до 11:10 (время московское) над районом Эт-Танф в провинции Хомс произошло опасное сближение между истребителем-бомбардировщиком F/A-18 коалиции и российским самолётом Ан-30. Оба воздушных судна находились на высоте 6700 метров. Российский экипаж, проявив высокий профессионализм, оперативно предпринял необходимые меры, чтобы избежать столкновения.
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сирия, вс рф, сша, истребители
Политика, СИРИЯ, ВС РФ, США, истребители
22:30 18.08.2024 (обновлено: 22:31 18.08.2024)
 
Истребитель "коалиции" опасно сблизился с самолетом ВКС России в Сирии

ЦПВС: F/А-18 проамериканской коалиции опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Истребитель-бомбардировщик F/A-18, принадлежащий проамериканской коалиции, опасно сблизился с российским самолётом Ан-30, который выполнял плановый полёт над территорией Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
Семнадцатого августа с 11:05 до 11:10 (время московское) над районом Эт-Танф в провинции Хомс произошло опасное сближение между истребителем-бомбардировщиком F/A-18 коалиции и российским самолётом Ан-30. Оба воздушных судна находились на высоте 6700 метров.
Российский экипаж, проявив высокий профессионализм, оперативно предпринял необходимые меры, чтобы избежать столкновения.
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ПолитикаСИРИЯВС РФСШАистребители
 
 
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