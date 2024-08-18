https://1prime.ru/20240818/khischenie-850958322.html

Раскрыта сумма хищения при реализации нацпроекта в сфере образования

Раскрыта сумма хищения при реализации нацпроекта в сфере образования - 18.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыта сумма хищения при реализации нацпроекта в сфере образования

В 2021 году в ходе реализации национального проекта в сфере образования было похищено свыше 50 млн рублей, сообщили РИА Новости правоохранители. | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T05:44+0300

2024-08-18T05:44+0300

2024-08-18T05:47+0300

происшествия

образование

хищение

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В 2021 году в ходе реализации национального проекта в сфере образования было похищено свыше 50 млн рублей, сообщили РИА Новости правоохранители.Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) по факту мошенничества при реализации этого нацпроекта.

https://1prime.ru/20240807/raskhody-850718779.html

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образование, хищение