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Раскрыта сумма хищения при реализации нацпроекта в сфере образования
Раскрыта сумма хищения при реализации нацпроекта в сфере образования - 18.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыта сумма хищения при реализации нацпроекта в сфере образования
В 2021 году в ходе реализации национального проекта в сфере образования было похищено свыше 50 млн рублей, сообщили РИА Новости правоохранители. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T05:44+0300
2024-08-18T05:44+0300
2024-08-18T05:47+0300
происшествия
образование
хищение
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. В 2021 году в ходе реализации национального проекта в сфере образования было похищено свыше 50 млн рублей, сообщили РИА Новости правоохранители.Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) по факту мошенничества при реализации этого нацпроекта.
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образование, хищение
Происшествия, образование, хищение
Раскрыта сумма хищения при реализации нацпроекта в сфере образования
При реализации нацпроекта в сфере образования было похищено свыше 50 млн рублей