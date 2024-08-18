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В КНДР сообщили Зеленскому горькую правду о нападении на Курскую область
В КНДР сообщили Зеленскому горькую правду о нападении на Курскую область - 18.08.2024, ПРАЙМ
В КНДР сообщили Зеленскому горькую правду о нападении на Курскую область
Попытка Вооруженных сил Украины прорваться на территорию России через Курскую область закончится разгромом режима Зеленского и стратегическим поражением... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T13:26+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Попытка Вооруженных сил Украины прорваться на территорию России через Курскую область закончится разгромом режима Зеленского и стратегическим поражением Соединенных Штатов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР. "Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области - ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада", - приводит газета Рёнхап текст заявления, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). В ведомстве также отметили, что Соединенные Штаты и их союзники посредством передачи Киеву вооружения на астрономические суммы могут спровоцировать третью мировую войну. В МИД выразили уверенность в том, что западные провокаторы получат достойный ответ на свои действия, в КНДР, в свою очередь, будет продолжать поддерживать Россию.
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РОССИЯ, УКРАИНА, КНДР, США, СВО
В КНДР сообщили Зеленскому горькую правду о нападении на Курскую область
МИД КНДР: нападение ВСУ на Курскую область окончится разгромом режима Зеленского
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Попытка Вооруженных сил Украины прорваться на территорию России через Курскую область закончится разгромом режима Зеленского и стратегическим поражением Соединенных Штатов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР.
"Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области - ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада", - приводит
газета Рёнхап текст заявления, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
В ведомстве также отметили, что Соединенные Штаты и их союзники посредством передачи Киеву вооружения на астрономические суммы могут спровоцировать третью мировую войну. В МИД выразили уверенность в том, что западные провокаторы получат достойный ответ на свои действия, в КНДР, в свою очередь, будет продолжать поддерживать Россию.
В Кремле заявили о готовности выстраивать отношения с КНДР и с Южной Кореей