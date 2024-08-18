Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном - 18.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240818/kurskaya-oblast-850964590.html
Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном
Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном - 18.08.2024, ПРАЙМ
Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном
Приграничным районам Курской области уделят особое внимание при подготовке к отопительному сезону, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T17:55+0300
2024-08-18T17:55+0300
экономика
россия
жкх
отопление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/10/850941306_0:126:2993:1810_1920x0_80_0_0_6c1bbe90b30f8b6541790260923d4f17.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Приграничным районам Курской области уделят особое внимание при подготовке к отопительному сезону, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Смирнов пояснил, что сейчас сотрудники жилищно-коммунального хозяйства определяют, какие здания и объекты будут подключены к отоплению. Среди них — социальные учреждения и жилые дома. Также формируется аварийный запас, который включает в себя генераторы и другое оборудование для проведения ремонтных работ в случае необходимости. Особое внимание уделяется приграничным районам. Несмотря на то что местные жители уезжают, объекты ЖКХ продолжат свою работу.Он также сообщил, что банкоматы в Рыльске и Льгове работают, а в соседних районах при необходимости будет организована выдача наличных.Он отметил, что среди оставшихся жителей в приграничном регионе проводится разъяснительная работа о необходимости переезда в более безопасные районы.
https://1prime.ru/20240818/nato-850963866.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/10/850941306_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_c69bff0300a6608f71bf63c85090e671.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, жкх, отопление
Экономика, РОССИЯ, ЖКХ, отопление
17:55 18.08.2024
 
Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном

Смирнов: в подготовке к отопительному сезону особое внимание уделят приграничью

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области
Раздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Приграничным районам Курской области уделят особое внимание при подготовке к отопительному сезону, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Смирнов пояснил, что сейчас сотрудники жилищно-коммунального хозяйства определяют, какие здания и объекты будут подключены к отоплению. Среди них — социальные учреждения и жилые дома.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
Стало известно, какую технику НАТО Киев отправил в Курскую область
16:26
Также формируется аварийный запас, который включает в себя генераторы и другое оборудование для проведения ремонтных работ в случае необходимости. Особое внимание уделяется приграничным районам. Несмотря на то что местные жители уезжают, объекты ЖКХ продолжат свою работу.
Он также сообщил, что банкоматы в Рыльске и Льгове работают, а в соседних районах при необходимости будет организована выдача наличных.
Он отметил, что среди оставшихся жителей в приграничном регионе проводится разъяснительная работа о необходимости переезда в более безопасные районы.
 
ЭкономикаРОССИЯЖКХотопление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала