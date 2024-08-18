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Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном

Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном - 18.08.2024, ПРАЙМ

Курскому приграничью уделят особое внимание перед отопительным сезоном

Приграничным районам Курской области уделят особое внимание при подготовке к отопительному сезону, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T17:55+0300

2024-08-18T17:55+0300

2024-08-18T17:55+0300

экономика

россия

жкх

отопление

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Приграничным районам Курской области уделят особое внимание при подготовке к отопительному сезону, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Смирнов пояснил, что сейчас сотрудники жилищно-коммунального хозяйства определяют, какие здания и объекты будут подключены к отоплению. Среди них — социальные учреждения и жилые дома. Также формируется аварийный запас, который включает в себя генераторы и другое оборудование для проведения ремонтных работ в случае необходимости. Особое внимание уделяется приграничным районам. Несмотря на то что местные жители уезжают, объекты ЖКХ продолжат свою работу.Он также сообщил, что банкоматы в Рыльске и Льгове работают, а в соседних районах при необходимости будет организована выдача наличных.Он отметил, что среди оставшихся жителей в приграничном регионе проводится разъяснительная работа о необходимости переезда в более безопасные районы.

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россия, жкх, отопление