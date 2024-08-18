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Раскрыто, сколько стоит одеть первоклассника на маркетплейсе
Раскрыто, сколько стоит одеть первоклассника на маркетплейсе - 18.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько стоит одеть первоклассника на маркетплейсе
Родителям школьников, которые решили закупить форум на маркетплейсе, покупка базового комплекса обойдется примерно в 20 тысяч рублей, подсчитали РИА Новости... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T10:05+0300
2024-08-18T10:05+0300
2024-08-18T10:08+0300
россия
wildberries
стоимость набора для первоклассников
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Родителям школьников, которые решили закупить форум на маркетплейсе, покупка базового комплекса обойдется примерно в 20 тысяч рублей, подсчитали РИА Новости аналитики Wildberries. "Что касается одежды учащихся, то для школ, не подпадающих под эксперимент введения единой формы, базовый набор, который можно купить на Wildberries, выглядит примерно так. Для девочки итого примерная стоимость составит 20 465 рублей. Для мальчика стоимость — 19 460 рублей", - рассказали аналитики. В набор для девочек вошли брюки, сарафан, блузка, юбка, джемпер, пиджак, туфли, ботинки, колготки, костюм спортивный, кроссовки, носки, футболка. А полный комплект одежды для мальчика включает в себя рубашку, брюки, пиджак, джемпер, туфли, ботинки, спортивный костюм, кроссовки, носки и футболку. Аналитики также посчитали, сколько придется потратить на канцелярию, если закупать ее через маркетплейс. Дороже всего обойдется комплект для среднего школьника: за полный комплект учебной атрибутики (базовый набор канцелярии + товары для средней школы) придется отдать 12 632 рубля. Для старшеклассников базовый комплект школьных принадлежностей обойдется примерно в 11 867 рублей. К базовой канцелярии родителям нужно докупить калькулятор, степлер и скрепки, общие тетради, а также новый школьный ранец. Базовый список покупок на учебу для младших школьников обойдется родителям в среднем в 9 897 рублей. "Тем, кто хочет сэкономить время, на маркетплейсе предлагают большой выбор готовых наборов для первоклассников. Один из самых популярных, в чемоданчике на 50 предметов, будет стоить 1 623 рублей", - отметили в компании.
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россия, wildberries, стоимость набора для первоклассников
РОССИЯ, Wildberries, стоимость набора для первоклассников
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Родителям школьников, которые решили закупить форум на маркетплейсе, покупка базового комплекса обойдется примерно в 20 тысяч рублей, подсчитали РИА Новости аналитики Wildberries.
"Что касается одежды учащихся, то для школ, не подпадающих под эксперимент введения единой формы, базовый набор, который можно купить на Wildberries, выглядит примерно так. Для девочки итого примерная стоимость составит 20 465 рублей. Для мальчика стоимость — 19 460 рублей", - рассказали аналитики.
В набор для девочек вошли брюки, сарафан, блузка, юбка, джемпер, пиджак, туфли, ботинки, колготки, костюм спортивный, кроссовки, носки, футболка. А полный комплект одежды для мальчика включает в себя рубашку, брюки, пиджак, джемпер, туфли, ботинки, спортивный костюм, кроссовки, носки и футболку.
Аналитики также посчитали, сколько придется потратить на канцелярию, если закупать ее через маркетплейс. Дороже всего обойдется комплект для среднего школьника: за полный комплект учебной атрибутики (базовый набор канцелярии + товары для средней школы) придется отдать 12 632 рубля.
Для старшеклассников базовый комплект школьных принадлежностей обойдется примерно в 11 867 рублей. К базовой канцелярии родителям нужно докупить калькулятор, степлер и скрепки, общие тетради, а также новый школьный ранец.
Базовый список покупок на учебу для младших школьников обойдется родителям в среднем в 9 897 рублей. "Тем, кто хочет сэкономить время, на маркетплейсе предлагают большой выбор готовых наборов для первоклассников. Один из самых популярных, в чемоданчике на 50 предметов, будет стоить 1 623 рублей", - отметили в компании.
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