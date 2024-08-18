https://1prime.ru/20240818/mid-850960362.html

В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки

В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки - 18.08.2024, ПРАЙМ

В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки

До конца августа текущего года у всех желающих есть возможность виртуально пройтись по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам, рассказали... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T09:49+0300

2024-08-18T09:49+0300

2024-08-18T09:49+0300

россия

мид

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. До конца августа текущего года у всех желающих есть возможность виртуально пройтись по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам, рассказали агентству РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России (ГлавУпДК)."Наш сайт Объекты культурного наследия – mansions.updk.ru – регулярно пополняется новыми материалами. До конца августа на сайте будут доступны два новых виртуальных тура – по Дому Кекушева (ул. Остоженка, 21) и Дому Верстовского (Хлебный, 28)", - отметили в пресс-службе ведомства.Ранее в Управлении говорили, что экскурсии в особняки ограничены в связи с их статусом памятников архитектуры. Именно поэтому ведомство предпринимает необходимые усилия для того, чтобы все желающие могли хотя бы виртуально посетить особняки.

https://1prime.ru/20240811/rossiya-850806202.html

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