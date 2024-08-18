Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки - 18.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240818/mid-850960362.html
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки - 18.08.2024, ПРАЙМ
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки
До конца августа текущего года у всех желающих есть возможность виртуально пройтись по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам, рассказали... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T09:49+0300
2024-08-18T09:49+0300
россия
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. До конца августа текущего года у всех желающих есть возможность виртуально пройтись по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам, рассказали агентству РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России (ГлавУпДК)."Наш сайт Объекты культурного наследия – mansions.updk.ru – регулярно пополняется новыми материалами. До конца августа на сайте будут доступны два новых виртуальных тура – по Дому Кекушева (ул. Остоженка, 21) и Дому Верстовского (Хлебный, 28)", - отметили в пресс-службе ведомства.Ранее в Управлении говорили, что экскурсии в особняки ограничены в связи с их статусом памятников архитектуры. Именно поэтому ведомство предпринимает необходимые усилия для того, чтобы все желающие могли хотя бы виртуально посетить особняки.
https://1prime.ru/20240811/rossiya-850806202.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мид
РОССИЯ, МИД
09:49 18.08.2024
 
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки

МИД: все желающие могут виртуально прогуляться по двум дипломатическим особнякам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. До конца августа текущего года у всех желающих есть возможность виртуально пройтись по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам, рассказали агентству РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России (ГлавУпДК).
"Наш сайт Объекты культурного наследия – mansions.updk.ru – регулярно пополняется новыми материалами. До конца августа на сайте будут доступны два новых виртуальных тура – по Дому Кекушева (ул. Остоженка, 21) и Дому Верстовского (Хлебный, 28)", - отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Управлении говорили, что экскурсии в особняки ограничены в связи с их статусом памятников архитектуры. Именно поэтому ведомство предпринимает необходимые усилия для того, чтобы все желающие могли хотя бы виртуально посетить особняки.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
МИД призвал международные организации осудить удары Украины по России
11 августа, 14:10
 
РОССИЯМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала