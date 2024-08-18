https://1prime.ru/20240818/mid-850960362.html
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки - 18.08.2024, ПРАЙМ
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки
До конца августа текущего года у всех желающих есть возможность виртуально пройтись по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам, рассказали... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T09:49+0300
2024-08-18T09:49+0300
2024-08-18T09:49+0300
россия
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. До конца августа текущего года у всех желающих есть возможность виртуально пройтись по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам, рассказали агентству РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России (ГлавУпДК)."Наш сайт Объекты культурного наследия – mansions.updk.ru – регулярно пополняется новыми материалами. До конца августа на сайте будут доступны два новых виртуальных тура – по Дому Кекушева (ул. Остоженка, 21) и Дому Верстовского (Хлебный, 28)", - отметили в пресс-службе ведомства.Ранее в Управлении говорили, что экскурсии в особняки ограничены в связи с их статусом памятников архитектуры. Именно поэтому ведомство предпринимает необходимые усилия для того, чтобы все желающие могли хотя бы виртуально посетить особняки.
https://1prime.ru/20240811/rossiya-850806202.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид
В МИД раскрыли, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки
МИД: все желающие могут виртуально прогуляться по двум дипломатическим особнякам
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. До конца августа текущего года у всех желающих есть возможность виртуально пройтись по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам, рассказали агентству РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России (ГлавУпДК).
"Наш сайт Объекты культурного наследия – mansions.updk.ru – регулярно пополняется новыми материалами. До конца августа на сайте будут доступны два новых виртуальных тура – по Дому Кекушева (ул. Остоженка, 21) и Дому Верстовского (Хлебный, 28)", - отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Управлении говорили, что экскурсии в особняки ограничены в связи с их статусом памятников архитектуры. Именно поэтому ведомство предпринимает необходимые усилия для того, чтобы все желающие могли хотя бы виртуально посетить особняки.
МИД призвал международные организации осудить удары Украины по России