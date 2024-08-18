https://1prime.ru/20240818/migranty-850958578.html

Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка у детей мигрантов

Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка у детей мигрантов - 18.08.2024, ПРАЙМ

Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка у детей мигрантов

Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, передает пресс-служба ведомства. | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T06:01+0300

2024-08-18T06:01+0300

2024-08-18T06:05+0300

мигранты

дети

русский язык

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, передает пресс-служба ведомства. Как указывается в сообщении, Рособрнадзор "концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу".Заместитель руководителя Министерство просвещения России Игорь Круглинский ранее отмечал, что российские школы могут получить право экзаменовать детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в учебное заведение. Министерство разработало соответствующий проект, наделив функциями контроля за процессом на Рособрнадзор.

https://1prime.ru/20240729/migranty-850511111.html

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мигранты, дети, русский язык