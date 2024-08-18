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Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка у детей мигрантов - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка у детей мигрантов
Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка у детей мигрантов - 18.08.2024, ПРАЙМ
Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка у детей мигрантов
Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, передает пресс-служба ведомства. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T06:01+0300
2024-08-18T06:05+0300
мигранты
дети
русский язык
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, передает пресс-служба ведомства. Как указывается в сообщении, Рособрнадзор "концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу".Заместитель руководителя Министерство просвещения России Игорь Круглинский ранее отмечал, что российские школы могут получить право экзаменовать детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в учебное заведение. Министерство разработало соответствующий проект, наделив функциями контроля за процессом на Рособрнадзор.
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мигранты, дети, русский язык
Мигранты, дети, русский язык
06:01 18.08.2024 (обновлено: 06:05 18.08.2024)
 
Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка у детей мигрантов

Рособрнадзор поддержал тестирование детей мигрантов на знание русского языка

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСитуация у миграционного центра в Подмосковье
Ситуация у миграционного центра в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рособрнадзор поддерживает идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу, передает пресс-служба ведомства.
Как указывается в сообщении, Рособрнадзор "концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу".
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Заместитель руководителя Министерство просвещения России Игорь Круглинский ранее отмечал, что российские школы могут получить право экзаменовать детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в учебное заведение. Министерство разработало соответствующий проект, наделив функциями контроля за процессом на Рособрнадзор.
 
Мигрантыдетирусский язык
 
 
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