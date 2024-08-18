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Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое

Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое - 18.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое

Людям, которые страдают от ожирения, нарушения углеводного обмена и заболеваний ЖКТ, следует отказаться от употребления мороженого. Об этом россиянам рассказала | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T08:51+0300

2024-08-18T08:51+0300

2024-08-18T08:52+0300

россия

мороженое

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Людям, которые страдают от ожирения, нарушения углеводного обмена и заболеваний ЖКТ, следует отказаться от употребления мороженого. Об этом россиянам рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.Врач отметила, что в мороженом, помимо молока и сливок, содержится много жиров и сахара. По ее словам, именно поэтому мороженое также не рекомендуется людям с непереносимостью лактозы.Говоря о проблемах с ЖКТ, Николаева уточнила, что страдающим от них лицам нужно отказаться от мороженного, особенно в период обострения заболеваний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мороженое