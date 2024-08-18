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Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое
Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое - 18.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое
Людям, которые страдают от ожирения, нарушения углеводного обмена и заболеваний ЖКТ, следует отказаться от употребления мороженого. Об этом россиянам рассказала | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T08:51+0300
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россия
мороженое
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Людям, которые страдают от ожирения, нарушения углеводного обмена и заболеваний ЖКТ, следует отказаться от употребления мороженого. Об этом россиянам рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.Врач отметила, что в мороженом, помимо молока и сливок, содержится много жиров и сахара. По ее словам, именно поэтому мороженое также не рекомендуется людям с непереносимостью лактозы.Говоря о проблемах с ЖКТ, Николаева уточнила, что страдающим от них лицам нужно отказаться от мороженного, особенно в период обострения заболеваний.
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россия, мороженое
РОССИЯ, мороженое
08:51 18.08.2024 (обновлено: 08:52 18.08.2024)
 
Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое

Врач Николаева рассказала, кому нельзя есть мороженое

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк" День мороженого в ГУМе
 День мороженого в ГУМе - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Людям, которые страдают от ожирения, нарушения углеводного обмена и заболеваний ЖКТ, следует отказаться от употребления мороженого. Об этом россиянам рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.
Врач отметила, что в мороженом, помимо молока и сливок, содержится много жиров и сахара. По ее словам, именно поэтому мороженое также не рекомендуется людям с непереносимостью лактозы.
Говоря о проблемах с ЖКТ, Николаева уточнила, что страдающим от них лицам нужно отказаться от мороженного, особенно в период обострения заболеваний.
 
РОССИЯмороженое
 
 
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