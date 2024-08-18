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Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве
Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве - 18.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве
С 2014 года в Киеве были переименованы 555 улиц, чьи названия связаны с русским и советским прошлым украинской столицы, следует из данных исследования,... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T07:01+0300
2024-08-18T07:10+0300
политика
киев
улицы
переименование
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. С 2014 года в Киеве были переименованы 555 улиц, чьи названия связаны с русским и советским прошлым украинской столицы, следует из данных исследования, проведенного научно-исследовательской лабораторией "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии РАНХиГС.Как сообщают эксперты, в украинской столице из 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и т.д. с 2014 года были переименованы 555, чьи названия связаны с русским и советским прошлым города. "Пророссийские" названия все чаще заменяют топонимами нацистского происхождения.При этом исследователи отметили, что 58% всех изменений названий (321 переименование) приходится на 2022-2024 годы.К настоящему моменту в столице Украины осталось меньше 60 внутригородских объектов, которые планируется переименовать.
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киев, улицы, переименование
Политика, Киев, улицы, переименование
07:01 18.08.2024 (обновлено: 07:10 18.08.2024)
 
Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве

РАНХиГС: в Киеве переименовали 555 улиц, чьи названия связаны с Россией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. С 2014 года в Киеве были переименованы 555 улиц, чьи названия связаны с русским и советским прошлым украинской столицы, следует из данных исследования, проведенного научно-исследовательской лабораторией "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии РАНХиГС.
Как сообщают эксперты, в украинской столице из 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и т.д. с 2014 года были переименованы 555, чьи названия связаны с русским и советским прошлым города. "Пророссийские" названия все чаще заменяют топонимами нацистского происхождения.
При этом исследователи отметили, что 58% всех изменений названий (321 переименование) приходится на 2022-2024 годы.
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Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России
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К настоящему моменту в столице Украины осталось меньше 60 внутригородских объектов, которые планируется переименовать.
 
ПолитикаКиевулицыпереименование
 
 
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