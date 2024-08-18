https://1prime.ru/20240818/pereimenovanie-850959156.html
Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве
Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве - 18.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве
С 2014 года в Киеве были переименованы 555 улиц, чьи названия связаны с русским и советским прошлым украинской столицы, следует из данных исследования,... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T07:01+0300
2024-08-18T07:01+0300
2024-08-18T07:10+0300
политика
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. С 2014 года в Киеве были переименованы 555 улиц, чьи названия связаны с русским и советским прошлым украинской столицы, следует из данных исследования, проведенного научно-исследовательской лабораторией "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии РАНХиГС.Как сообщают эксперты, в украинской столице из 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и т.д. с 2014 года были переименованы 555, чьи названия связаны с русским и советским прошлым города. "Пророссийские" названия все чаще заменяют топонимами нацистского происхождения.При этом исследователи отметили, что 58% всех изменений названий (321 переименование) приходится на 2022-2024 годы.К настоящему моменту в столице Украины осталось меньше 60 внутригородских объектов, которые планируется переименовать.
https://1prime.ru/20240816/dzhonson-850944668.html
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Политика, Киев, улицы, переименование
Эксперты проанализировали переименование "пророссийских" улиц в Киеве
РАНХиГС: в Киеве переименовали 555 улиц, чьи названия связаны с Россией
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. С 2014 года в Киеве были переименованы 555 улиц, чьи названия связаны с русским и советским прошлым украинской столицы, следует из данных исследования, проведенного научно-исследовательской лабораторией "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии РАНХиГС.
Как сообщают эксперты, в украинской столице из 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и т.д. с 2014 года были переименованы 555, чьи названия связаны с русским и советским прошлым города. "Пророссийские" названия все чаще заменяют топонимами нацистского происхождения.
При этом исследователи отметили, что 58% всех изменений названий (321 переименование) приходится на 2022-2024 годы.
Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России
К настоящему моменту в столице Украины осталось меньше 60 внутригородских объектов, которые планируется переименовать.