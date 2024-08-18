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Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом - 18.08.2024, ПРАЙМ
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T20:56+0300
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политика
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
визит
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БАКУ, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости. 19 августа ожидается, что президент России примет участие в церемонии возложения венков к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь". Затем состоится официальная встреча президента России с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции "Загульба". После этого лидеры проведут переговоры в расширенном составе. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы на международной и региональной аренах.Также запланированы церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ, с которым выступят Путин и Алиев. В завершение рабочего дня лидеры государств ознакомятся с территорией "Белого города" и посетят кафедральный собор Святых жён-мироносиц. Далее состоится государственный приём от имени Алиева в честь Путина.
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, визит
Политика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Владимир Путин, Ильхам Алиев, визит
20:56 18.08.2024 (обновлено: 20:57 18.08.2024)
 
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом

Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным государственным визитом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева)
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева)
© POOL
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БАКУ, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
19 августа ожидается, что президент России примет участие в церемонии возложения венков к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь".
Затем состоится официальная встреча президента России с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции "Загульба". После этого лидеры проведут переговоры в расширенном составе.
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В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы на международной и региональной аренах.
Также запланированы церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ, с которым выступят Путин и Алиев.
В завершение рабочего дня лидеры государств ознакомятся с территорией "Белого города" и посетят кафедральный собор Святых жён-мироносиц. Далее состоится государственный приём от имени Алиева в честь Путина.
 
ПолитикаРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНВладимир ПутинИльхам Алиеввизит
 
 
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