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Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом

Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом - 18.08.2024, ПРАЙМ

Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом

Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T20:56+0300

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БАКУ, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости. 19 августа ожидается, что президент России примет участие в церемонии возложения венков к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь". Затем состоится официальная встреча президента России с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции "Загульба". После этого лидеры проведут переговоры в расширенном составе. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы на международной и региональной аренах.Также запланированы церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ, с которым выступят Путин и Алиев. В завершение рабочего дня лидеры государств ознакомятся с территорией "Белого города" и посетят кафедральный собор Святых жён-мироносиц. Далее состоится государственный приём от имени Алиева в честь Путина.

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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, визит