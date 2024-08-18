https://1prime.ru/20240818/putin-850966062.html
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом - 18.08.2024, ПРАЙМ
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T20:56+0300
2024-08-18T20:56+0300
2024-08-18T20:57+0300
политика
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
визит
https://cdnn.1prime.ru/img/83866/04/838660450_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_a6c5942834ca9d37a8c1c2310b3eed3d.jpg
БАКУ, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости. 19 августа ожидается, что президент России примет участие в церемонии возложения венков к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь". Затем состоится официальная встреча президента России с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции "Загульба". После этого лидеры проведут переговоры в расширенном составе. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы на международной и региональной аренах.Также запланированы церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ, с которым выступят Путин и Алиев. В завершение рабочего дня лидеры государств ознакомятся с территорией "Белого города" и посетят кафедральный собор Святых жён-мироносиц. Далее состоится государственный приём от имени Алиева в честь Путина.
https://1prime.ru/20240818/tovarooborot-850962478.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83866/04/838660450_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_64f23ebe6b17a95b02757659369b10ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, визит
Политика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Владимир Путин, Ильхам Алиев, визит
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом
Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным государственным визитом
БАКУ, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
19 августа ожидается, что президент России примет участие в церемонии возложения венков к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь".
Затем состоится официальная встреча президента России с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции "Загульба". После этого лидеры проведут переговоры в расширенном составе.
Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента
В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы на международной и региональной аренах.
Также запланированы церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ, с которым выступят Путин и Алиев.
В завершение рабочего дня лидеры государств ознакомятся с территорией "Белого города" и посетят кафедральный собор Святых жён-мироносиц. Далее состоится государственный приём от имени Алиева в честь Путина.