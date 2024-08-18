https://1prime.ru/20240818/razvedka-850965803.html

ВВС Белоруссии раскрыли, сколько полетов авиации НАТО фиксируют в неделю

ВВС Белоруссии раскрыли, сколько полетов авиации НАТО фиксируют в неделю - 18.08.2024, ПРАЙМ

ВВС Белоруссии раскрыли, сколько полетов авиации НАТО фиксируют в неделю

В 2024 году Минск зафиксировал около 800 полетов легкомоторных самолетов и вертолетов на территории ЕС, а также четыре нарушения границы, сообщил командующий... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T20:14+0300

2024-08-18T20:14+0300

2024-08-18T20:14+0300

вооружения

белоруссия

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нато

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МИНСК, 18 авг – ПРАЙМ. В 2024 году Минск зафиксировал около 800 полетов легкомоторных самолетов и вертолетов на территории ЕС, а также четыре нарушения границы, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович. Лукьянович в интервью телеканалу СТВ сообщил, что в этом году зафиксировано около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, а также четыре нарушения госграницы. Дежурные и назначенные экипажи более 450 раз поднимались в этом году по маршрутам патрулирования в особых случаях боевого дежурства. Они несут круглосуточное дежурство и адекватно реагируют на все изменения обстановки вдоль границы и полеты в 15-километровой зоне.. Он отметил, что вокруг республики складывается непростая военная и политическая обстановка. Лукьянович добавил, что страны НАТО готовятся к возможным военным конфликтам с Республикой Беларусь и Российской Федерацией. В частности, речь идёт о полётах разведывательной авиации. В неделю происходит 30–40 таких вылетов, при этом используется весь арсенал, имеющийся у стран НАТО. Также Белоруссия фиксирует значительное количество полетов тактической авиации — до 30 в день, а во время учений их число возрастает до 40–50. Кроме того, отрабатывается тактика боевого применения, включая нанесение ударов по Калининградской области и Белоруссии..

https://1prime.ru/20240818/nato-850963866.html

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белоруссия, россия, нато, разведка