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В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву - 18.08.2024, ПРАЙМ
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву
В Луганской народной республике задержали украинца по подозрению в передаче специальным службам Украины данных военного характера для ракетного удара по... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T10:34+0300
2024-08-18T10:34+0300
2024-08-18T10:34+0300
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ЛУГАНСК, 18 авг - ПРАЙМ. В Луганской народной республике задержали украинца по подозрению в передаче специальным службам Украины данных военного характера для ракетного удара по региону. Об этом РИА Новости рассказали в УФСБ России по ЛНР.Сообщется, что против задержанного возбудили уголовное дело в соответствии со статьей 276 УК РФ (шпионаж). Согласно полученной РИА Новости видеозаписи, на которой записан допрос преступника, он хотел вступить в Вооруженные силы Украины и передавал данные через бот в мессенджере Telegram.
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россия, украина, шпионаж
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву
В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Киеву данных для ракетного удара
ЛУГАНСК, 18 авг - ПРАЙМ. В Луганской народной республике задержали украинца по подозрению в передаче специальным службам Украины данных военного характера для ракетного удара по региону. Об этом РИА Новости рассказали в УФСБ России по ЛНР.
Сообщется, что против задержанного возбудили уголовное дело в соответствии со статьей 276 УК РФ (шпионаж).
Согласно полученной РИА Новости видеозаписи, на которой записан допрос преступника, он хотел вступить в Вооруженные силы Украины и передавал данные через бот в мессенджере Telegram.