Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину - 18.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240818/slovakiya-850962603.html
Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину
Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину - 18.08.2024, ПРАЙМ
Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину
После распада Советского Союза в бывших республиках к власти пришли компрадорские элиты - олигархат, "открывший" Западу свои страны, чтобы урвать себе побольше... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T13:18+0300
2024-08-18T13:18+0300
россия
словакия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:220:5616:3379_1920x0_80_0_0_584075cbd946b3f7095e4917c896aa5c.jpg
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. После распада Советского Союза в бывших республиках к власти пришли компрадорские элиты - олигархат, "открывший" Западу свои страны, чтобы урвать себе побольше национальных богатств. Так случилось и на Украине, которую разворовали и подготовили к передаче Вашингтону и Лондону для войны против Российской Федерации. Об этом рассказывает в материале для словацкого издания Slovo обозреватель Иво Шебестик.По его убеждению, как бы ни закончился украинский конфликт, "Украина уже никогда не будет свободной и независимой страной".Автор напомнил, что Украине было предоставлено немало шансов стать независимой. Прежде всего в 1991-м, когда она действительно стала независимой. Однако украинский олигархи, моментально появившиеся после развала СССР, это шанс тут же растоптали, начав при западной поддержке распространять ультранационализм и враждебность к русским и Российской Федерации. Другим шансом "вырваться из ловушки", по мнению Шебестика, стали Минские договоренности, но Украина, по сути, отказалась от их выполнения – и тоже не без Запада. Ну и последний шанс – переговоры в Стамбуле в марте-апреле 2022 года, из которых Украине помог выйти британский экс-премьер Борис Джонсон и другие политики Запада. "Это был последний шанс для Украины", - считает автор. Украинцы позволили своим олигархам и Западу установить в Киеве режим, "рожденный на Майдане, и тем самым они автоматически предали свою страну и отдали собственные тела и кровь давним врагам России для их войны с ней", заключает Шебестик.
https://1prime.ru
https://1prime.ru/20240816/gaz-850933167.html
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:0:4992:3744_1920x0_80_0_0_71bb6b2aa22348dc406c3c9c9a23b20b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, словакия, украина
РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА
13:18 18.08.2024
 
Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину

Slovo: олигархи разворовали Украину и передали ее Западу для войны против России

© fotolia.com / PHB.czПрезидентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© fotolia.com / PHB.cz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. После распада Советского Союза в бывших республиках к власти пришли компрадорские элиты - олигархат, "открывший" Западу свои страны, чтобы урвать себе побольше национальных богатств. Так случилось и на Украине, которую разворовали и подготовили к передаче Вашингтону и Лондону для войны против Российской Федерации. Об этом рассказывает в материале для словацкого издания Slovo обозреватель Иво Шебестик.

По его убеждению, как бы ни закончился украинский конфликт, "Украина уже никогда не будет свободной и независимой страной".
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Будет больно. Словакию ждут проблемы с газом из-за несговорчивости Украины
16 августа, 14:27
Автор напомнил, что Украине было предоставлено немало шансов стать независимой. Прежде всего в 1991-м, когда она действительно стала независимой. Однако украинский олигархи, моментально появившиеся после развала СССР, это шанс тут же растоптали, начав при западной поддержке распространять ультранационализм и враждебность к русским и Российской Федерации.
Другим шансом "вырваться из ловушки", по мнению Шебестика, стали Минские договоренности, но Украина, по сути, отказалась от их выполнения – и тоже не без Запада. Ну и последний шанс – переговоры в Стамбуле в марте-апреле 2022 года, из которых Украине помог выйти британский экс-премьер Борис Джонсон и другие политики Запада.

"Это был последний шанс для Украины", - считает автор.

Украинцы позволили своим олигархам и Западу установить в Киеве режим, "рожденный на Майдане, и тем самым они автоматически предали свою страну и отдали собственные тела и кровь давним врагам России для их войны с ней", заключает Шебестик.
 
РОССИЯСЛОВАКИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала