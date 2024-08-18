https://1prime.ru/20240818/slovakiya-850962603.html

Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину

Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину - 18.08.2024, ПРАЙМ

Разворовали и предали. В Словакии объяснили, как Запад заполучил Украину

После распада Советского Союза в бывших республиках к власти пришли компрадорские элиты - олигархат, "открывший" Западу свои страны, чтобы урвать себе побольше... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T13:18+0300

2024-08-18T13:18+0300

2024-08-18T13:18+0300

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. После распада Советского Союза в бывших республиках к власти пришли компрадорские элиты - олигархат, "открывший" Западу свои страны, чтобы урвать себе побольше национальных богатств. Так случилось и на Украине, которую разворовали и подготовили к передаче Вашингтону и Лондону для войны против Российской Федерации. Об этом рассказывает в материале для словацкого издания Slovo обозреватель Иво Шебестик.По его убеждению, как бы ни закончился украинский конфликт, "Украина уже никогда не будет свободной и независимой страной".Автор напомнил, что Украине было предоставлено немало шансов стать независимой. Прежде всего в 1991-м, когда она действительно стала независимой. Однако украинский олигархи, моментально появившиеся после развала СССР, это шанс тут же растоптали, начав при западной поддержке распространять ультранационализм и враждебность к русским и Российской Федерации. Другим шансом "вырваться из ловушки", по мнению Шебестика, стали Минские договоренности, но Украина, по сути, отказалась от их выполнения – и тоже не без Запада. Ну и последний шанс – переговоры в Стамбуле в марте-апреле 2022 года, из которых Украине помог выйти британский экс-премьер Борис Джонсон и другие политики Запада. "Это был последний шанс для Украины", - считает автор. Украинцы позволили своим олигархам и Западу установить в Киеве режим, "рожденный на Майдане, и тем самым они автоматически предали свою страну и отдали собственные тела и кровь давним врагам России для их войны с ней", заключает Шебестик.

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