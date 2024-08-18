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FT: жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмар - 18.08.2024, ПРАЙМ
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FT: жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмар
FT: жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмар - 18.08.2024, ПРАЙМ
FT: жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмар
Соединенные Штаты столкнулись с серьезным кризисом на рынке недвижимости, что может пошатнуть позиции демократов на предстоящих президентских выборах в стране,... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T13:05+0300
2024-08-18T13:05+0300
сша
рынок недвижимости
кризис
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнулись с серьезным кризисом на рынке недвижимости, что может пошатнуть позиции демократов на предстоящих президентских выборах в стране, сообщает издание The Financial Times.Сообщается, что кризис заключается в резком падении продаж жилья за несколько лет. Такая динамика объясняется опасениями американцев высокой стоимостью жизни. Издание пишет, что ожидается, что осенью Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ключевую ставку, которая достигла рекордного максимума за 23 года и достигла 5,25–5,5 процента. Тем не менее, текущий уровень ставки сделал приобретение недвижимости недоступным для многих американцев. Газета приводит данные отчета об индексе потребительских цен, согласно которому связанные с недвижимостью расходу достигли почти 90 процентов от зафиксированного в июле объема инфляции. Так, например, чтобы арендовать квартиру в штате Аризона необходимо зарабатывать почти 70 тысяс долларов в год, что вдвое превышает средний годовой доход граждан штата.
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сша, рынок недвижимости, кризис
США, рынок недвижимости, кризис
13:05 18.08.2024
 
FT: жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмар

FT: высокие ставки по ипотеке превратили американскую мечту в кошмар

CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Credit on MoneyДоллары, кредит
Доллары, кредит - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Credit on Money
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнулись с серьезным кризисом на рынке недвижимости, что может пошатнуть позиции демократов на предстоящих президентских выборах в стране, сообщает издание The Financial Times.
Сообщается, что кризис заключается в резком падении продаж жилья за несколько лет. Такая динамика объясняется опасениями американцев высокой стоимостью жизни.
Издание пишет, что ожидается, что осенью Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ключевую ставку, которая достигла рекордного максимума за 23 года и достигла 5,25–5,5 процента. Тем не менее, текущий уровень ставки сделал приобретение недвижимости недоступным для многих американцев.
Газета приводит данные отчета об индексе потребительских цен, согласно которому связанные с недвижимостью расходу достигли почти 90 процентов от зафиксированного в июле объема инфляции. Так, например, чтобы арендовать квартиру в штате Аризона необходимо зарабатывать почти 70 тысяс долларов в год, что вдвое превышает средний годовой доход граждан штата.
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