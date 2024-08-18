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Суд в Петербурге вернется к иску ВТБ к американскому банку в сентябре - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Суд в Петербурге вернется к иску ВТБ к американскому банку в сентябре
Суд в Петербурге вернется к иску ВТБ к американскому банку в сентябре - 18.08.2024, ПРАЙМ
Суд в Петербурге вернется к иску ВТБ к американскому банку в сентябре
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 11 сентября рассмотрение иска банка ВТБ о взыскании с американского банка JPMorgan Chase и... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T19:24+0300
2024-08-18T19:24+0300
политика
jpmorgan
jpmorgan chase
втб
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 11 сентября рассмотрение иска банка ВТБ о взыскании с американского банка JPMorgan Chase и его структур около 440 млн долларов, следует из материалов дела. В материалах дела указано, что арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство российской "дочки" JPMorgan Chase (банк "Дж. П. Морган Банк Интернэшнл") о передаче дела в другой арбитражный суд.В субботу Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал встречный иск к банку ВТБ, который был подан российской "дочкой" американского банка JPMorgan Chase. Исковые требования не разглашаются, а слушания по делу проходят в закрытом режиме. 18 апреля JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ. Американский банк потребовал от российского банка прекратить попытки вернуть 439,5 миллиона долларов, которые были заблокированы из-за санкций, введённых после начала спецоперации.JPMorgan сообщил, что накануне ВТБ подал иск в России с требованием вернуть деньги. По мнению JPMorgan, это является "грубым нарушением" соглашения между двумя банками об урегулировании споров в Нью-Йорке.Издание отмечает, что ранее ВТБ согласился решать споры в США, а не в России. Однако позже российский суд запретил JPMorgan продолжать разбирательства против ВТБ за рубежом.
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jpmorgan, jpmorgan chase, втб, суд
Политика, JPMorgan, JPMorgan Chase, ВТБ, суд
19:24 18.08.2024
 
Суд в Петербурге вернется к иску ВТБ к американскому банку в сентябре

Суд Петербурга в сентябре вернется к иску ВТБ к JPMorgan о замороженных миллионах

JPMorgan
 JPMorgan
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 11 сентября рассмотрение иска банка ВТБ о взыскании с американского банка JPMorgan Chase и его структур около 440 млн долларов, следует из материалов дела.
В материалах дела указано, что арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство российской "дочки" JPMorgan Chase (банк "Дж. П. Морган Банк Интернэшнл") о передаче дела в другой арбитражный суд.
В субботу Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал встречный иск к банку ВТБ, который был подан российской "дочкой" американского банка JPMorgan Chase. Исковые требования не разглашаются, а слушания по делу проходят в закрытом режиме.
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах
11 августа, 17:46
18 апреля JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ. Американский банк потребовал от российского банка прекратить попытки вернуть 439,5 миллиона долларов, которые были заблокированы из-за санкций, введённых после начала спецоперации.
JPMorgan сообщил, что накануне ВТБ подал иск в России с требованием вернуть деньги. По мнению JPMorgan, это является "грубым нарушением" соглашения между двумя банками об урегулировании споров в Нью-Йорке.
Издание отмечает, что ранее ВТБ согласился решать споры в США, а не в России. Однако позже российский суд запретил JPMorgan продолжать разбирательства против ВТБ за рубежом.
 
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