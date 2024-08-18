https://1prime.ru/20240818/sud-850965162.html

Суд в Петербурге вернется к иску ВТБ к американскому банку в сентябре

Суд в Петербурге вернется к иску ВТБ к американскому банку в сентябре - 18.08.2024, ПРАЙМ

Суд в Петербурге вернется к иску ВТБ к американскому банку в сентябре

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 11 сентября рассмотрение иска банка ВТБ о взыскании с американского банка JPMorgan Chase и... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T19:24+0300

2024-08-18T19:24+0300

2024-08-18T19:24+0300

политика

jpmorgan

jpmorgan chase

втб

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75754/79/757547982_0:32:340:223_1920x0_80_0_0_411b7f827fa4079332babb6633b8f4a3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 11 сентября рассмотрение иска банка ВТБ о взыскании с американского банка JPMorgan Chase и его структур около 440 млн долларов, следует из материалов дела. В материалах дела указано, что арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство российской "дочки" JPMorgan Chase (банк "Дж. П. Морган Банк Интернэшнл") о передаче дела в другой арбитражный суд.В субботу Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал встречный иск к банку ВТБ, который был подан российской "дочкой" американского банка JPMorgan Chase. Исковые требования не разглашаются, а слушания по делу проходят в закрытом режиме. 18 апреля JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ. Американский банк потребовал от российского банка прекратить попытки вернуть 439,5 миллиона долларов, которые были заблокированы из-за санкций, введённых после начала спецоперации.JPMorgan сообщил, что накануне ВТБ подал иск в России с требованием вернуть деньги. По мнению JPMorgan, это является "грубым нарушением" соглашения между двумя банками об урегулировании споров в Нью-Йорке.Издание отмечает, что ранее ВТБ согласился решать споры в США, а не в России. Однако позже российский суд запретил JPMorgan продолжать разбирательства против ВТБ за рубежом.

https://1prime.ru/20240811/sud-850808583.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

jpmorgan, jpmorgan chase, втб, суд