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Таможня КНР сообщила о росте товарооборота Китая и Украины - 18.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240818/tovarooborot-850958917.html
Таможня КНР сообщила о росте товарооборота Китая и Украины
Таможня КНР сообщила о росте товарооборота Китая и Украины - 18.08.2024, ПРАЙМ
Таможня КНР сообщила о росте товарооборота Китая и Украины
Товарооборот Китая и Украины за январь-июль 2024 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,227 миллиарда долларов,... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T06:45+0300
2024-08-18T06:46+0300
экономика
китай
украина
товарооборот
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-июль 2024 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,227 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные Главного таможенного управления КНР. Китай за первые семь месяцев года экспортировал на Украину товаров на сумму 2,028 миллиарда долларов, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,198 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 6,5%. Отдельно в июле товарооборот двух стран составил 732,138 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 310,998 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 421,140 миллиона долларов. По итогам 2023 года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.
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китай, украина, товарооборот
Экономика, КИТАЙ, УКРАИНА, товарооборот
06:45 18.08.2024 (обновлено: 06:46 18.08.2024)
 
Таможня КНР сообщила о росте товарооборота Китая и Украины

Таможня КНР: товарооборот Китая и Украины за январь-июль вырос на 18%

Товарооборот в американо-российской торговле сократился в 2009 г на 35 проц до 23,6 млрд долл - Минторг США
Товарооборот в американо-российской торговле сократился в 2009 г на 35 проц до 23,6 млрд долл - Минторг США
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-июль 2024 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,227 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные Главного таможенного управления КНР.
Китай за первые семь месяцев года экспортировал на Украину товаров на сумму 2,028 миллиарда долларов, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,198 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 6,5%.
Отдельно в июле товарооборот двух стран составил 732,138 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 310,998 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 421,140 миллиона долларов.
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По итогам 2023 года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 6,81 миллиарда долларов, сократившись на 15,6% по сравнению с 2022 годом.
 
ЭкономикаКИТАЙУКРАИНАтоварооборот
 
 
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