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Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента

Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента - 18.08.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента

Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до двух миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T13:15+0300

2024-08-18T13:15+0300

2024-08-18T13:15+0300

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азербайджан

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до двух миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку. Президент России 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. "В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 миллиарда долларов, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до 2 миллиардов долларов", - указано в материалах. Там отмечено, что российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом.

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азербайджан

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