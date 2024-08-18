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Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента
Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента - 18.08.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента
Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до двух миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T13:15+0300
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россия
азербайджан
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до двух миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку. Президент России 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. "В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 миллиарда долларов, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до 2 миллиардов долларов", - указано в материалах. Там отмечено, что российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом.
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азербайджан
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россия, азербайджан
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
13:15 18.08.2024
 
Товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1 процента

Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие вырос на 7,1 процента

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Азербайджана за первое полугодие этого года вырос на 7,1% - до двух миллиардов долларов, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Баку.
Президент России 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом.
"В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 миллиарда долларов, за первое полугодие сего года - вырос на 7,1%, до 2 миллиардов долларов", - указано в материалах.
Там отмечено, что российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом.
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16 августа, 15:38
 
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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