https://1prime.ru/20240818/ukraina-850961113.html

В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине

В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ

В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине

Все проявляемые Западом инициативы насчет мира на Украине являются ничем иным, как пропагандистской уловкой, поэтому им нельзя доверять, сообщил глава крымского | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T11:20+0300

2024-08-18T11:20+0300

2024-08-18T11:20+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Все проявляемые Западом инициативы насчет мира на Украине являются ничем иным, как пропагандистской уловкой, поэтому им нельзя доверять, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Нельзя доверять так называемым инициативам Запада о мире на Украине. Это пропагандистская и информационная уловка. Поэтому нужно иметь ввиду, что мы работаем в изощренной информационной войне высокого уровня. Каждое их заявление не есть правда. Она сразу по определению: какая-то "цель" – это ложь", - рассказал депутат РИА Новости. В этой связи Константинов упомянул, что в последнее время от многих можно было услышать разговоры о мире, о сложностях украинской армии и плохом положении Зеленского. Однако, как прокомментировал депутат, после таких "вбросов" ВСУ предприняли попытку вторгнуться на территорию Курской области, так что вс эти разговоры оказались лишь элементами информационной войны.Кроме того, Константинов упомянул попытки Киева атаковать Крымский мост, назвав эти действия украинцев террористическими. По его словам, Крым - защищенный регион, который готов к любым провокациям.

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