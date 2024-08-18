Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240818/ukraina-850961113.html
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине
Все проявляемые Западом инициативы насчет мира на Украине являются ничем иным, как пропагандистской уловкой, поэтому им нельзя доверять, сообщил глава крымского | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T11:20+0300
2024-08-18T11:20+0300
россия
украина
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Все проявляемые Западом инициативы насчет мира на Украине являются ничем иным, как пропагандистской уловкой, поэтому им нельзя доверять, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Нельзя доверять так называемым инициативам Запада о мире на Украине. Это пропагандистская и информационная уловка. Поэтому нужно иметь ввиду, что мы работаем в изощренной информационной войне высокого уровня. Каждое их заявление не есть правда. Она сразу по определению: какая-то "цель" – это ложь", - рассказал депутат РИА Новости. В этой связи Константинов упомянул, что в последнее время от многих можно было услышать разговоры о мире, о сложностях украинской армии и плохом положении Зеленского. Однако, как прокомментировал депутат, после таких "вбросов" ВСУ предприняли попытку вторгнуться на территорию Курской области, так что вс эти разговоры оказались лишь элементами информационной войны.Кроме того, Константинов упомянул попытки Киева атаковать Крымский мост, назвав эти действия украинцев террористическими. По его словам, Крым - защищенный регион, который готов к любым провокациям.
https://1prime.ru/20240812/krym-850814499.html
украина
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a20da8bd6ea5d4c1c28f7f980c496c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, крым
РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ
11:20 18.08.2024
 
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине

Глава парламента Крыма призвал не доверять инициативам Запада о мире на Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Все проявляемые Западом инициативы насчет мира на Украине являются ничем иным, как пропагандистской уловкой, поэтому им нельзя доверять, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Нельзя доверять так называемым инициативам Запада о мире на Украине. Это пропагандистская и информационная уловка. Поэтому нужно иметь ввиду, что мы работаем в изощренной информационной войне высокого уровня. Каждое их заявление не есть правда. Она сразу по определению: какая-то "цель" – это ложь", - рассказал депутат РИА Новости.
В этой связи Константинов упомянул, что в последнее время от многих можно было услышать разговоры о мире, о сложностях украинской армии и плохом положении Зеленского. Однако, как прокомментировал депутат, после таких "вбросов" ВСУ предприняли попытку вторгнуться на территорию Курской области, так что вс эти разговоры оказались лишь элементами информационной войны.
Кроме того, Константинов упомянул попытки Киева атаковать Крымский мост, назвав эти действия украинцев террористическими. По его словам, Крым - защищенный регион, который готов к любым провокациям.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
В Крыму сделали жесткое заявление из-за атаки ВСУ на ЗАЭС
12 августа, 08:58
 
РОССИЯУКРАИНАКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала