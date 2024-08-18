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Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине
Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине - 18.08.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине
Мирные переговоры Москвы и Киева должны начаться с того, на чем они закончились в Стамбуле. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T12:48+0300
2024-08-18T12:48+0300
2024-08-18T12:48+0300
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МИНСК, 18 авг - ПРАЙМ. Мирные переговоры Москвы и Киева должны начаться с того, на чем они закончились в Стамбуле. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко."Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку - она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна… Надо сесть за стол переговоров, сразу вопрос - с чего начать. Правильно - начать с того, на чем закончили в Стамбуле", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". Глава государства добавил, что сейчас есть реальная возможночть можно начать обсуждение и решать вопросы.В этой связи Лукашенко уточнил, что если Украина и Россия не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением первой.
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РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА
Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине
Лукашенко: переговоры по Украине надо начать с того, на чем закончили в Стамбуле
МИНСК, 18 авг - ПРАЙМ. Мирные переговоры Москвы и Киева должны начаться с того, на чем они закончились в Стамбуле. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку - она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна… Надо сесть за стол переговоров, сразу вопрос - с чего начать. Правильно - начать с того, на чем закончили в Стамбуле", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
Глава государства добавил, что сейчас есть реальная возможночть можно начать обсуждение и решать вопросы.
В этой связи Лукашенко уточнил, что если Украина и Россия не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением первой.