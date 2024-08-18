Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева - 18.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240818/ukraina-850964722.html
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева - 18.08.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева
Украина лишилась девяти гигаватт мощностей генерации энергии — это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T18:17+0300
2024-08-18T18:17+0300
энергетика
украина
энергетика украины
зима
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/99/841249904_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_35d311d60a81cf4f1198bf21fc126059.jpg
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украина лишилась девяти гигаватт мощностей генерации энергии — это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В статье для британской газеты Financial Times Симсон выразила мнение, что Украина потеряла около девяти гигаватт электроэнергии, производимой на её территории. Это составляет половину от потребностей страны в электроэнергии в зимний период.Она подчеркнула, что для предотвращения "гуманитарной катастрофы на Украине" страны Запада должны помочь в ремонте повреждённых объектов, производящих электроэнергию и тепло. Также необходимо предоставить небольшие децентрализованные генераторы и развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ. Кроме того, важно постепенно увеличивать экспорт электроэнергии на Украину. Симсон также отметила, что следует усилить защиту энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны Украины.В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO Коваленко заявил, что из-за дефицита света зимой в энергосистеме Украины он может отсутствовать по 12 часов в день. 5 июня он сообщил о катастрофической нехватке электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения будут продолжаться. 18 апреля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме страны будет дефицит. В компании также сообщили о большом количестве поврежденных энергообъектов и призвали экономить электроэнергию.
https://1prime.ru/20240818/germaniya-850964434.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/99/841249904_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_2f34a2105d7535505d72f4e23377741e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, энергетика украины, зима
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, зима
18:17 18.08.2024
 
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева

Еврокомиссар Симсон: Украина лишилась около девяти гигаватт генерации энергии

© Unsplash/Maksym DiachenkoВечерний Киев, Украина
Вечерний Киев, Украина
© Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украина лишилась девяти гигаватт мощностей генерации энергии — это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
В статье для британской газеты Financial Times Симсон выразила мнение, что Украина потеряла около девяти гигаватт электроэнергии, производимой на её территории. Это составляет половину от потребностей страны в электроэнергии в зимний период.
Она подчеркнула, что для предотвращения "гуманитарной катастрофы на Украине" страны Запада должны помочь в ремонте повреждённых объектов, производящих электроэнергию и тепло.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине
17:34
Также необходимо предоставить небольшие децентрализованные генераторы и развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ. Кроме того, важно постепенно увеличивать экспорт электроэнергии на Украину. Симсон также отметила, что следует усилить защиту энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны Украины.
В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO Коваленко заявил, что из-за дефицита света зимой в энергосистеме Украины он может отсутствовать по 12 часов в день. 5 июня он сообщил о катастрофической нехватке электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения будут продолжаться.
18 апреля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме страны будет дефицит. В компании также сообщили о большом количестве поврежденных энергообъектов и призвали экономить электроэнергию.
 
ЭнергетикаУКРАИНАэнергетика Украинызима
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала