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Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева - 18.08.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева
Украина лишилась девяти гигаватт мощностей генерации энергии — это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T18:17+0300
2024-08-18T18:17+0300
2024-08-18T18:17+0300
энергетика
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украина лишилась девяти гигаватт мощностей генерации энергии — это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В статье для британской газеты Financial Times Симсон выразила мнение, что Украина потеряла около девяти гигаватт электроэнергии, производимой на её территории. Это составляет половину от потребностей страны в электроэнергии в зимний период.Она подчеркнула, что для предотвращения "гуманитарной катастрофы на Украине" страны Запада должны помочь в ремонте повреждённых объектов, производящих электроэнергию и тепло. Также необходимо предоставить небольшие децентрализованные генераторы и развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ. Кроме того, важно постепенно увеличивать экспорт электроэнергии на Украину. Симсон также отметила, что следует усилить защиту энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны Украины.В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO Коваленко заявил, что из-за дефицита света зимой в энергосистеме Украины он может отсутствовать по 12 часов в день. 5 июня он сообщил о катастрофической нехватке электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения будут продолжаться. 18 апреля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме страны будет дефицит. В компании также сообщили о большом количестве поврежденных энергообъектов и призвали экономить электроэнергию.
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украина, энергетика украины, зима
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, зима
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева
Еврокомиссар Симсон: Украина лишилась около девяти гигаватт генерации энергии
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украина лишилась девяти гигаватт мощностей генерации энергии — это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
В статье для британской газеты Financial Times Симсон выразила мнение, что Украина потеряла около девяти гигаватт электроэнергии, производимой на её территории. Это составляет половину от потребностей страны в электроэнергии в зимний период.
Она подчеркнула, что для предотвращения "гуманитарной катастрофы на Украине" страны Запада должны помочь в ремонте повреждённых объектов, производящих электроэнергию и тепло.
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Также необходимо предоставить небольшие децентрализованные генераторы и развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ. Кроме того, важно постепенно увеличивать экспорт электроэнергии на Украину. Симсон также отметила, что следует усилить защиту энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны Украины.
В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO Коваленко заявил, что из-за дефицита света зимой в энергосистеме Украины он может отсутствовать по 12 часов в день. 5 июня он сообщил о катастрофической нехватке электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения будут продолжаться.
18 апреля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что в энергосистеме страны будет дефицит. В компании также сообщили о большом количестве поврежденных энергообъектов и призвали экономить электроэнергию.