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Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям

Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям - 18.08.2024, ПРАЙМ

Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям

Осенью представители аграрного сектора оценят ущерб, нанесённый обстрелами со стороны Украины, и обратятся за помощью к федеральным властям, заявил губернатор... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T23:18+0300

2024-08-18T23:18+0300

2024-08-18T23:18+0300

экономика

россия

белгородская область

ущерб

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БЕЛГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Осенью представители аграрного сектора оценят ущерб, нанесённый обстрелами со стороны Украины, и обратятся за помощью к федеральным властям, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как сообщил губернатор в эфире телеканала "Россия 24", ранее регион уже получил финансовую поддержку от государства для компенсации ущерба, нанесённого сельскохозяйственным предприятиям региона в результате действий Вооружённых сил Украины. Эти средства позволили полностью произвести выплаты. Однако ущерб продолжает расти из-за продолжающихся обстрелов региона, пожаров на полях и невозможности начать уборку урожая на некоторых участках.По словам главы региона, в ходе посевной кампании в Белгородской области планировалось засеять яровыми культурами почти 300 тысяч гектаров, а техническими культурами — почти 530 тысяч гектаров.

https://1prime.ru/20240808/uscherb-850749647.html

белгородская область

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россия, белгородская область, ущерб