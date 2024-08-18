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Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям - 18.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям
Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям - 18.08.2024, ПРАЙМ
Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям
Осенью представители аграрного сектора оценят ущерб, нанесённый обстрелами со стороны Украины, и обратятся за помощью к федеральным властям, заявил губернатор... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T23:18+0300
2024-08-18T23:18+0300
экономика
россия
белгородская область
ущерб
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БЕЛГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Осенью представители аграрного сектора оценят ущерб, нанесённый обстрелами со стороны Украины, и обратятся за помощью к федеральным властям, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как сообщил губернатор в эфире телеканала "Россия 24", ранее регион уже получил финансовую поддержку от государства для компенсации ущерба, нанесённого сельскохозяйственным предприятиям региона в результате действий Вооружённых сил Украины. Эти средства позволили полностью произвести выплаты. Однако ущерб продолжает расти из-за продолжающихся обстрелов региона, пожаров на полях и невозможности начать уборку урожая на некоторых участках.По словам главы региона, в ходе посевной кампании в Белгородской области планировалось засеять яровыми культурами почти 300 тысяч гектаров, а техническими культурами — почти 530 тысяч гектаров.
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россия, белгородская область, ущерб
Экономика, РОССИЯ, Белгородская область, ущерб
23:18 18.08.2024
 
Гладков намерен обратиться за господдержкой для компенсации ущерба аграриям

В Белгороде оценят потери аграриев от обстрелов и обратится за помощью к властям

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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БЕЛГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Осенью представители аграрного сектора оценят ущерб, нанесённый обстрелами со стороны Украины, и обратятся за помощью к федеральным властям, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как сообщил губернатор в эфире телеканала "Россия 24", ранее регион уже получил финансовую поддержку от государства для компенсации ущерба, нанесённого сельскохозяйственным предприятиям региона в результате действий Вооружённых сил Украины.
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Эти средства позволили полностью произвести выплаты. Однако ущерб продолжает расти из-за продолжающихся обстрелов региона, пожаров на полях и невозможности начать уборку урожая на некоторых участках.
По словам главы региона, в ходе посевной кампании в Белгородской области планировалось засеять яровыми культурами почти 300 тысяч гектаров, а техническими культурами — почти 530 тысяч гектаров.
 
ЭкономикаРОССИЯБелгородская областьущерб
 
 
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