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"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском - 18.08.2024, ПРАЙМ
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"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском - 18.08.2024, ПРАЙМ
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском
Объем вкладов в гривнах на Украине сократился на 1,2 процента, а процент долларовых вкладов вырос на 1,4, что связано с рекордным ослаблением украинской валюты, | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T17:23+0300
2024-08-18T17:23+0300
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иностранная валюта
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем вкладов в гривнах на Украине сократился на 1,2 процента, а процент долларовых вкладов вырос на 1,4, что связано с рекордным ослаблением украинской валюты, пишет обозреватель РИА Новости, опираясь на данные Национального банка Украины.Кроме того, сообщается, что рекордно снижается также общий депозитный портфель физлиц. На текущий момент он составляет 1,138 триллиона гривен, что, по данным экспертов, может быть связано с решением НБУ перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому.Именно эта мера, как пишет агентство, и привело к давлению на гривну и ее ослаблению с 36,6 до 41,5 за доллар к середине августа. Так, за 11 месяцев украиснкая национальная валюта потеряла порядка 25 процентов своей стоимости к доллару США. В то же время, отмечается, что украинцы опасаются покупать евро на фоне растущих к Европейском союзе разногласий.
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украина, иностранная валюта, курс гривны
УКРАИНА, иностранная валюта, курс гривны
17:23 18.08.2024
 
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском

РИА Новости: жители Украины обменивают гривны в связи с рекордным падением курса

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкГривна
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем вкладов в гривнах на Украине сократился на 1,2 процента, а процент долларовых вкладов вырос на 1,4, что связано с рекордным ослаблением украинской валюты, пишет обозреватель РИА Новости, опираясь на данные Национального банка Украины.
Кроме того, сообщается, что рекордно снижается также общий депозитный портфель физлиц. На текущий момент он составляет 1,138 триллиона гривен, что, по данным экспертов, может быть связано с решением НБУ перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому.
Именно эта мера, как пишет агентство, и привело к давлению на гривну и ее ослаблению с 36,6 до 41,5 за доллар к середине августа. Так, за 11 месяцев украиснкая национальная валюта потеряла порядка 25 процентов своей стоимости к доллару США.
В то же время, отмечается, что украинцы опасаются покупать евро на фоне растущих к Европейском союзе разногласий.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
"Уже хватит". Во Франции предложили радикальный план по Украине
14:26
 
УКРАИНАиностранная валютакурс гривны
 
 
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