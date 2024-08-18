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"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском

"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском - 18.08.2024, ПРАЙМ

"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском

Объем вкладов в гривнах на Украине сократился на 1,2 процента, а процент долларовых вкладов вырос на 1,4, что связано с рекордным ослаблением украинской валюты, | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T17:23+0300

2024-08-18T17:23+0300

2024-08-18T17:23+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Объем вкладов в гривнах на Украине сократился на 1,2 процента, а процент долларовых вкладов вырос на 1,4, что связано с рекордным ослаблением украинской валюты, пишет обозреватель РИА Новости, опираясь на данные Национального банка Украины.Кроме того, сообщается, что рекордно снижается также общий депозитный портфель физлиц. На текущий момент он составляет 1,138 триллиона гривен, что, по данным экспертов, может быть связано с решением НБУ перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому.Именно эта мера, как пишет агентство, и привело к давлению на гривну и ее ослаблению с 36,6 до 41,5 за доллар к середине августа. Так, за 11 месяцев украиснкая национальная валюта потеряла порядка 25 процентов своей стоимости к доллару США. В то же время, отмечается, что украинцы опасаются покупать евро на фоне растущих к Европейском союзе разногласий.

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украина, иностранная валюта, курс гривны