https://1prime.ru/20240818/vengriya-850961669.html

Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов - 18.08.2024, ПРАЙМ

Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

Включение россиян и белорусов в программу "Национальная карта" по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне, отметил глава МИД... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T12:28+0300

2024-08-18T12:28+0300

2024-08-18T12:28+0300

россия

белоруссия

венгрия

шенгенская зона

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БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Включение россиян и белорусов в программу "Национальная карта" по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгерский министр также добавил, что все прибывающие в страну люди все равно будут вынуждены проходить комплексную проверку. По его словам, все противоположные заявления являются чистой ложью. На следующей неделе в понедельник заканчивается срок, когда Венгрия должна дать Европейской комиссии разъяснения касательно упрощенных виз для граждан России и Белоруссии. Это связано с обеспокоенностью ряда государств ЕС тем, что новые иммиграционные правила могут угрожать безопасности Шенгенской зоны.

https://1prime.ru/20240807/vengriya-850715499.html

белоруссия

венгрия

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россия, белоруссия, венгрия, шенгенская зона