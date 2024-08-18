https://1prime.ru/20240818/vengriya-850961669.html
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов - 18.08.2024, ПРАЙМ
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
Включение россиян и белорусов в программу "Национальная карта" по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне, отметил глава МИД... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T12:28+0300
2024-08-18T12:28+0300
2024-08-18T12:28+0300
россия
белоруссия
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шенгенская зона
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БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Включение россиян и белорусов в программу "Национальная карта" по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгерский министр также добавил, что все прибывающие в страну люди все равно будут вынуждены проходить комплексную проверку. По его словам, все противоположные заявления являются чистой ложью. На следующей неделе в понедельник заканчивается срок, когда Венгрия должна дать Европейской комиссии разъяснения касательно упрощенных виз для граждан России и Белоруссии. Это связано с обеспокоенностью ряда государств ЕС тем, что новые иммиграционные правила могут угрожать безопасности Шенгенской зоны.
https://1prime.ru/20240807/vengriya-850715499.html
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РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ВЕНГРИЯ, Шенгенская зона
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
Сийярто: упрощенные визы для граждан РФ и Белоруссии не несут угрозы Шенгену
БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Включение россиян и белорусов в программу "Национальная карта" по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский министр также добавил, что все прибывающие в страну люди все равно будут вынуждены проходить комплексную проверку. По его словам, все противоположные заявления являются чистой ложью.
На следующей неделе в понедельник заканчивается срок, когда Венгрия должна дать Европейской комиссии разъяснения касательно упрощенных виз для граждан России и Белоруссии. Это связано с обеспокоенностью ряда государств ЕС тем, что новые иммиграционные правила могут угрожать безопасности Шенгенской зоны.
"Брюссельская фабрика лжи". В МИД Венгрии ответили Европарламенту