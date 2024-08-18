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"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском

"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском - 18.08.2024, ПРАЙМ

"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском

Украину ждет ответ Российской Федерации за атаку на Курскую область, предупредил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive офицер Вооруженных сил США... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T12:21+0300

2024-08-18T12:21+0300

2024-08-18T12:21+0300

россия

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Украину ждет ответ Российской Федерации за атаку на Курскую область, предупредил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.Он в категоричной форме заявил, что ВСУ не способны добиться успеха в операции на российской территории. После чего задался вопросом: "Если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?"Как считает Дэвис, подразделения Вооруженных сил Украины не смогут преуспеть в Курской области, поскольку у них нет преимущества в небе, а сама операция только "разозлила россиян".Таким образом, Украине, по его словам, остается ждать ответа России."Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя", — заключил отставной офицер ВС США.

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россия, украина, сво