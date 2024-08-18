"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском
Офицер Дэвис: Украину ждет ответ России за операцию в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Украину ждет ответ Российской Федерации за атаку на Курскую область, предупредил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.
Он в категоричной форме заявил, что ВСУ не способны добиться успеха в операции на российской территории. После чего задался вопросом: "Если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?"
Как считает Дэвис, подразделения Вооруженных сил Украины не смогут преуспеть в Курской области, поскольку у них нет преимущества в небе, а сама операция только "разозлила россиян".
Таким образом, Украине, по его словам, остается ждать ответа России.
"Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя", — заключил отставной офицер ВС США.
Он в категоричной форме заявил, что ВСУ не способны добиться успеха в операции на российской территории. После чего задался вопросом: "Если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?"
Как считает Дэвис, подразделения Вооруженных сил Украины не смогут преуспеть в Курской области, поскольку у них нет преимущества в небе, а сама операция только "разозлила россиян".
Таким образом, Украине, по его словам, остается ждать ответа России.
"Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя", — заключил отставной офицер ВС США.