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"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском - 18.08.2024, ПРАЙМ
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"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском
"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском
Украину ждет ответ Российской Федерации за атаку на Курскую область, предупредил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive офицер Вооруженных сил США... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T12:21+0300
2024-08-18T12:21+0300
россия
украина
сво
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Украину ждет ответ Российской Федерации за атаку на Курскую область, предупредил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.Он в категоричной форме заявил, что ВСУ не способны добиться успеха в операции на российской территории. После чего задался вопросом: "Если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?"Как считает Дэвис, подразделения Вооруженных сил Украины не смогут преуспеть в Курской области, поскольку у них нет преимущества в небе, а сама операция только "разозлила россиян".Таким образом, Украине, по его словам, остается ждать ответа России."Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя", — заключил отставной офицер ВС США.
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россия, украина, сво
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
12:21 18.08.2024
 
"Медведь пробудился". В США предупредили Украину из-за операции под Курском

Офицер Дэвис: Украину ждет ответ России за операцию в Курской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Украину ждет ответ Российской Федерации за атаку на Курскую область, предупредил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Он в категоричной форме заявил, что ВСУ не способны добиться успеха в операции на российской территории. После чего задался вопросом: "Если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?"

Как считает Дэвис, подразделения Вооруженных сил Украины не смогут преуспеть в Курской области, поскольку у них нет преимущества в небе, а сама операция только "разозлила россиян".

Таким образом, Украине, по его словам, остается ждать ответа России.

"Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя", — заключил отставной офицер ВС США.
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