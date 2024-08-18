https://1prime.ru/20240818/zelensky--850963997.html

"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому

"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому - 18.08.2024, ПРАЙМ

"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому

Доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подорвано после информации, опубликованной изданием Wall Street Journal. Об этом в статье для Weapons and... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T16:59+0300

2024-08-18T16:59+0300

2024-08-18T17:02+0300

россия

украина

северные потоки

владимир зеленский

валерий залужный

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/31/841833110_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_594540502a1ac9f5d71b7c9f21642185.jpg

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подорвано после информации, опубликованной изданием Wall Street Journal. Об этом в статье для Weapons and Strategy рассказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.Ранее журналисты Wall Street Journal разместили статью, в которой говорится о том, что приказ о подрыве "Северных потоков" мог отдать бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тем самым он нарушил приказ Зеленского об остановке операции. "Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному", — пишет Брайен.По его словам, издание могло опубликовать такую статью с целью дискредитации Зеленского и подготовки к его возможной замене. Более того, Брайен добавил, что экс-главкома ВСУ также хотели дискредитировать, чтобы воспрепятствовать занятию им поста Зеленского.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240817/bundestag-850952440.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, северные потоки, владимир зеленский, валерий залужный