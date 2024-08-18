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"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому
"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому
Доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подорвано после информации, опубликованной изданием Wall Street Journal. Об этом в статье для Weapons and... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T16:59+0300
2024-08-18T16:59+0300
2024-08-18T17:02+0300
россия
украина
северные потоки
владимир зеленский
валерий залужный
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подорвано после информации, опубликованной изданием Wall Street Journal. Об этом в статье для Weapons and Strategy рассказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.Ранее журналисты Wall Street Journal разместили статью, в которой говорится о том, что приказ о подрыве "Северных потоков" мог отдать бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тем самым он нарушил приказ Зеленского об остановке операции. "Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному", — пишет Брайен.По его словам, издание могло опубликовать такую статью с целью дискредитации Зеленского и подготовки к его возможной замене. Более того, Брайен добавил, что экс-главкома ВСУ также хотели дискредитировать, чтобы воспрепятствовать занятию им поста Зеленского.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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россия, украина, северные потоки, владимир зеленский, валерий залужный
РОССИЯ, УКРАИНА, Северные потоки, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому
Экс-сотрудник Пентагона: статья WSJ подорвала доверие к Зеленскому
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ.
Доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подорвано после информации, опубликованной изданием Wall Street Journal. Об этом в статье
для Weapons and Strategy рассказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
Ранее журналисты Wall Street Journal разместили статью, в которой говорится о том, что приказ о подрыве "Северных потоков" мог отдать бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тем самым он нарушил приказ Зеленского об остановке операции.
"Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному", — пишет Брайен.
По его словам, издание могло опубликовать такую статью с целью дискредитации Зеленского и подготовки к его возможной замене. Более того, Брайен добавил, что экс-главкома ВСУ также хотели дискредитировать, чтобы воспрепятствовать занятию им поста Зеленского.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Бундестаг призвали создать комиссию по расследованию по "Северным потокам"