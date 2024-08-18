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ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке - 18.08.2024, ПРАЙМ
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ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке
ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке - 18.08.2024, ПРАЙМ
ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке
По предварительным данным, после землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших нет, передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T05:29+0300
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происшествия
камчатка
землетрясение
последствия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, после землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших нет, передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Ранее геофизическая служба РАН сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, которое произошло у берегов Камчатки в 118 км от Петропавловска-Камчатского. Впоследствии ГУ МЧС по региону передало об отсутствии угрозы цунами.
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камчатка, землетрясение, последствия
Происшествия, КАМЧАТКА, землетрясение, последствия
05:29 18.08.2024 (обновлено: 05:35 18.08.2024)
 
ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке

ГУ МЧС: после землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших нет

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, после землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших нет, передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Ранее геофизическая служба РАН сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, которое произошло у берегов Камчатки в 118 км от Петропавловска-Камчатского. Впоследствии ГУ МЧС по региону передало об отсутствии угрозы цунами.
Камчатка - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0
Вчера, 22:54
 
ПроисшествияКАМЧАТКАземлетрясениепоследствия
 
 
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