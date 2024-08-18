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ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке
ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке - 18.08.2024, ПРАЙМ
ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке
По предварительным данным, после землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших нет, передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T05:29+0300
2024-08-18T05:29+0300
2024-08-18T05:35+0300
происшествия
камчатка
землетрясение
последствия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, после землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших нет, передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Ранее геофизическая служба РАН сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, которое произошло у берегов Камчатки в 118 км от Петропавловска-Камчатского. Впоследствии ГУ МЧС по региону передало об отсутствии угрозы цунами.
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камчатка, землетрясение, последствия
Происшествия, КАМЧАТКА, землетрясение, последствия
ГУ МЧС сообщило о последствиях землетрясения на Камчатке
ГУ МЧС: после землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших нет
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, после землетрясения на Камчатке разрушений и пострадавших нет, передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Ранее геофизическая служба РАН сообщила о землетрясении магнитудой 7,1, которое произошло у берегов Камчатки в 118 км от Петропавловска-Камчатского. Впоследствии ГУ МЧС по региону передало об отсутствии угрозы цунами.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0