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Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов

Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов - 18.08.2024, ПРАЙМ

Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов

За первое полугодие 2024 года государственные заказчики нарастили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T11:00+0300

2024-08-18T11:00+0300

2024-08-18T11:09+0300

россия

госзакупки

сироты

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. За первое полугодие 2024 года государственные заказчики нарастили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщает эксперт "Контур.Закупок" Василий Данильчик."С января по июль 2023 года госзаказчики, публикующие торги по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, провели 25,3 тысячи закупок на 69,2 миллиарда рублей с целью приобретения жилья для детей-сирот", – сказал он.Эксперт отметил, что подобная динамика связана удорожанием недвижимости по всей России. По его словам, до конца года госзаказчики хотят провести еще 2,2 тысячи тендеров на 24,1 миллиарда рублей, что может поднять затраты еще на семь процентов.

https://1prime.ru/20240729/siroty-850512746.html

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россия, госзакупки, сироты