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Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов
Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов - 18.08.2024, ПРАЙМ
Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов
За первое полугодие 2024 года государственные заказчики нарастили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T11:00+0300
2024-08-18T11:00+0300
2024-08-18T11:09+0300
россия
госзакупки
сироты
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. За первое полугодие 2024 года государственные заказчики нарастили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщает эксперт "Контур.Закупок" Василий Данильчик."С января по июль 2023 года госзаказчики, публикующие торги по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, провели 25,3 тысячи закупок на 69,2 миллиарда рублей с целью приобретения жилья для детей-сирот", – сказал он.Эксперт отметил, что подобная динамика связана удорожанием недвижимости по всей России. По его словам, до конца года госзаказчики хотят провести еще 2,2 тысячи тендеров на 24,1 миллиарда рублей, что может поднять затраты еще на семь процентов.
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россия, госзакупки, сироты
РОССИЯ, госзакупки, сироты
Объем госзакупок жилья для сирот вырос на 13 процентов
Госзакупки жилья сиротам на фоне удорожания недвижимости выросли на 13 процентов
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. За первое полугодие 2024 года государственные заказчики нарастили затраты на закупки жилья для детей-сирот на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщает эксперт "Контур.Закупок" Василий Данильчик.
"С января по июль 2023 года госзаказчики, публикующие торги по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, провели 25,3 тысячи закупок на 69,2 миллиарда рублей с целью приобретения жилья для детей-сирот", – сказал он.
Эксперт отметил, что подобная динамика связана удорожанием недвижимости по всей России. По его словам, до конца года госзаказчики хотят провести еще 2,2 тысячи тендеров на 24,1 миллиарда рублей, что может поднять затраты еще на семь процентов.
Детей-сирот могут освободить от платы за жилье и ЖКХ