https://1prime.ru/20240819/avtomobil-850978210.html

В России начались продажи долговечного "японца" - Toyota Sequoia

В России начались продажи долговечного "японца" - Toyota Sequoia - 19.08.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи долговечного "японца" - Toyota Sequoia

На российском автомобильном рынке появился японский внедорожник Toyota Sequoia модели 2023-2024 годов, отличающийся своей надежностью, сообщает издание "FBM". | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T13:21+0300

2024-08-19T13:21+0300

2024-08-19T13:22+0300

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ПРАЙМ, 19 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появился японский внедорожник Toyota Sequoia модели 2023-2024 годов, отличающийся своей надежностью, сообщает издание "FBM".Самая полная комплектация включает гибридную силовую установку с бензиновым мотором V6 на 3,5 литра с двойным турбонаддувом, а также электромотор. Мощность установки составляет 437 л.с. Полноприводный внедорожник также комплектуется десятиступенчатой АКП.Среди особенностей выделяется подвеска с оригинальными пружинами и амортизаторами, которые обеспечивают плавное и "мягкое" движение по любым дорогам. В салоне есть третий ряд сидений, передние сидения оснащены подогревом, у водителя в распоряжении мультимедийная система управления с беспроводной зарядкой и системами климат- и круиз-контроля. У автомобиля также есть люк в крыше, датчики света и дождя, камера кругового обзор и многое другое.Цена на новинку стартует от 9 200 000 рублей.

https://1prime.ru/20240819/avtomobili-850976238.html

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авторынок рф, toyota