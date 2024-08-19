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Автоэксперты перечислили пять кроссоверов с неудачными моторами
Автоэксперты перечислили пять кроссоверов с неудачными моторами - 19.08.2024, ПРАЙМ
Автоэксперты перечислили пять кроссоверов с неудачными моторами
На российском рынке подержанных машин встречаются модели Peugeot, Volkswagen, Skoda, Nissan, Ford с двигателями, которые не могут "пройти" более 150 тысяч... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:43+0300
2024-08-19T17:43+0300
2024-08-19T18:05+0300
россия
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. На российском рынке подержанных машин встречаются модели Peugeot, Volkswagen, Skoda, Nissan, Ford с двигателями, которые не могут "пройти" более 150 тысяч километров без серьезных поломок, рассказали эксперты журнала "За рулем".Автоэксперты считают неудачными массовые бензиновые двигатели, которые появились во время "первой волны даунсайзинга" (уменьшения рабочего объема). Производители автомобилей усложнили конструкцию этих двигателей, что привело к снижению их надёжности и ресурса.Согласно мнению экспертов, в топ-5 моделей автомобилей с ненадежными двигателями вошли Peugeot 3008 первого поколения с моторами 1.6 серии EP6, Volkswagen Tiguan первого поколения с двигателями 1.4 и 2.0, Skoda Yeti с мотором CBZB 1.2 мощностью 105 лошадиных сил, Nissan Qashqai второго поколения с двигателем 1.2, имеющим индекс HRA2DDT, а также Ford Kuga второго поколения с двигателями 1.5 и 1.6.По словам специалистов, такие двигатели могут работать без серьёзных проблем до 80–120 тысяч километров. Однако после 150 тысяч километров уже можно ожидать их поломки.
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россия
Автоэксперты перечислили пять кроссоверов с неудачными моторами
Эксперты "За рулем" заявили о ненадежных моторах у Skoda и Volkswagen
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
На российском рынке подержанных машин встречаются модели Peugeot, Volkswagen, Skoda, Nissan, Ford с двигателями, которые не могут "пройти" более 150 тысяч километров без серьезных поломок, рассказали эксперты журнала "За рулем"
.
Автоэксперты считают неудачными массовые бензиновые двигатели, которые появились во время "первой волны даунсайзинга" (уменьшения рабочего объема). Производители автомобилей усложнили конструкцию этих двигателей, что привело к снижению их надёжности и ресурса.
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Согласно мнению экспертов, в топ-5 моделей автомобилей с ненадежными двигателями вошли Peugeot 3008 первого поколения с моторами 1.6 серии EP6, Volkswagen Tiguan первого поколения с двигателями 1.4 и 2.0, Skoda Yeti с мотором CBZB 1.2 мощностью 105 лошадиных сил, Nissan Qashqai второго поколения с двигателем 1.2, имеющим индекс HRA2DDT, а также Ford Kuga второго поколения с двигателями 1.5 и 1.6.
По словам специалистов, такие двигатели могут работать без серьёзных проблем до 80–120 тысяч километров. Однако после 150 тысяч километров уже можно ожидать их поломки.