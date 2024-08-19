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Экс-главе банка "Клиентский" присудили долг в полмиллиарда рублей
Экс-главе банка "Клиентский" присудили долг в полмиллиарда рублей - 19.08.2024, ПРАЙМ
Экс-главе банка "Клиентский" присудили долг в полмиллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления банка "Клиентский" Ильи Волосевича его долг... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:52+0300
2024-08-19T14:52+0300
2024-08-19T14:53+0300
россия
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления банка "Клиентский" Ильи Волосевича его долг перед этим банком в размере около 548 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда. Суд признал Волосевича банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2015 году банка "Клиентский" в апреле этого года. Тогда в реестр требований кредиторов экс-предправления были включены требования "Клиентского" на сумму около 2,7 миллиарда рублей. Ранее суды, включая Верховный, взыскали с Волосевича в деле о банкротстве "Клиентского" в пользу банка убытки в размере около 2 миллиардов рублей, более 1 миллиона евро и около 2,9 миллиона долларов. В новом заявлении АСВ потребовало включить в реестр проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на эту сумму за период с 26 апреля 2022 по 7 апреля 2024 года. Убытки были взысканы также с еще одного бывшего предправления, Андрея Лопатова – около 6,8 миллиарда рублей, более 10,8 миллиона евро и около 12,8 миллиона долларов. Суды признали двоих бывших контролирующих лиц "Клиентского" виновными в формировании активов банка неликвидной ссудной задолженностью за счет выдачи кредитов "техническим" заемщикам, хищении денежных средств со счетов вкладчиков, а также в непередаче АСВ документации, в том числе оригиналов кредитных договоров. Следственный комитет расследовал хищение у банка более 100 миллионов рублей Кленовским, который также контролировал 17,8% кредитной организации, Лопатовым и Волосевичем. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко в 2019 году говорила, что дело в отношении Кленовского передано в суд, а два других фигуранта объявлены в международный розыск. В 2018 году Волосевич просил в Латвии статус беженца. ЦБ отозвал лицензию у "Клиентского" в июле 2015 года. По величине активов на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ. Клиентами банка, пострадавшими из-за его банкротства, были, в частности, известный актер и режиссер Олег Табаков (умер в 2018 году) и его жена актриса Марина Зудина.
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россия, суд, банк
Экс-главе банка "Клиентский" присудили долг в полмиллиарда рублей
Суд: экс-глава банка "Клиентский" Волосевич задолжал банку 548 миллионов рублей
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления банка "Клиентский" Ильи Волосевича его долг перед этим банком в размере около 548 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.
Суд признал Волосевича банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2015 году банка "Клиентский" в апреле этого года. Тогда в реестр требований кредиторов экс-предправления были включены требования "Клиентского" на сумму около 2,7 миллиарда рублей.
Ранее суды, включая Верховный, взыскали с Волосевича в деле о банкротстве "Клиентского" в пользу банка убытки в размере около 2 миллиардов рублей, более 1 миллиона евро и около 2,9 миллиона долларов. В новом заявлении АСВ потребовало включить в реестр проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на эту сумму за период с 26 апреля 2022 по 7 апреля 2024 года.
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Убытки были взысканы также с еще одного бывшего предправления, Андрея Лопатова – около 6,8 миллиарда рублей, более 10,8 миллиона евро и около 12,8 миллиона долларов. Суды признали двоих бывших контролирующих лиц "Клиентского" виновными в формировании активов банка неликвидной ссудной задолженностью за счет выдачи кредитов "техническим" заемщикам, хищении денежных средств со счетов вкладчиков, а также в непередаче АСВ документации, в том числе оригиналов кредитных договоров.
Следственный комитет расследовал хищение у банка более 100 миллионов рублей Кленовским, который также контролировал 17,8% кредитной организации, Лопатовым и Волосевичем. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко в 2019 году говорила, что дело в отношении Кленовского передано в суд, а два других фигуранта объявлены в международный розыск. В 2018 году Волосевич просил в Латвии статус беженца.
ЦБ отозвал лицензию у "Клиентского" в июле 2015 года. По величине активов на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ. Клиентами банка, пострадавшими из-за его банкротства, были, в частности, известный актер и режиссер Олег Табаков (умер в 2018 году) и его жена актриса Марина Зудина.